Лионелю Месси исполнилось 39 лет: он стал абсолютным рекордсменом в истории ЧМ

·59·Спорт
Лионелю Месси исполнилось 39 лет: он стал абсолютным рекордсменом в истории ЧМ

Сегодня, 24 июня, весь футбольный мир отмечает великую дату. Один из величайших гениев в истории футбола, нападающий сборной Аргентины и клуба «Интер Майами» (США) Лионель Месси отметил свое 39-летие!

Самое интересное, что Лео встречает этот знаменательный возраст не просто в отдыхе, а обновляя очередной космический рекорд на поле.

Абсолютный король в истории чемпионатов мира!

Проходящий сейчас Чемпионат мира 2026 года стал для Месси не просто очередным турниром, а исторической вершиной. Опытный нападающий вписал свое имя золотыми буквами в историю мундиалей как лучший бомбардир всех времен. На данный момент на его счету ровно 18 голов !

Благодаря этому показателю он сумел обойти легенду Германии Мирослава Клозе и суперзвезду из Франции Килиана Мбаппе, которые долгое время удерживали лидерство.

Футболист

Сборная

Кол-во голов на ЧМ

Лионель Месси

Аргентина

18

Мирослав Клозе

Германия

16

Килиан Мбаппе

Франция

16

Легенда, которая не хочет останавливаться

Мы все хорошо помним, что самый магический и незабываемый период карьеры Месси прошел в «Барселоне». Там он завоевал титулы чемпиона Испании, кубки Лиги чемпионов, установил бесчисленное множество личных рекордов и восемь раз становился обладателем «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту мира.

Высшая точка: В 2022 году на Чемпионате мира в Катаре Месси вместе с Аргентиной одержал победу, поставив точку во всех своих футбольных стремлениях.

Многие думали, что после этой победы Лео покинет большую сцену. Однако он и сейчас продолжает дарить радость миллионам болельщиков в клубе «Интер Майами» и вести свою страну к новым триумфам в качестве верного капитана сборной Аргентины на ЧМ-2026.

С днем рождения, Король футбола!

Лионель МессиАргентинаИнтер МайамиМирослав КлозеКилиан Мбаппе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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