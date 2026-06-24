Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после матча против Узбекистана в рамках чемпионата Джексона выразил теплые чувства в адрес капитана команды Криштиану Роналду. Тренер назвал 41-летнего нападающего, оформившего дубль в игре, завершившейся победой со счетом 5:0, настоящим лидером и профессионалом. Эта победа стала своего рода реабилитацией для португальцев после неудачи в первом туре турнира. Об этом сообщает Goal.com .

После ничьей 1:1 с ДР Конго в первом туре группового этапа сборная Португалии и лично Криштиану Роналду подверглись жесткой критике. Многие эксперты и болельщики поставили под сомнение место заслуженного нападающего в основном составе. Однако уверенная победа в матче с Узбекистаном и эффективность Роналду стали ответом на все вопросы.

По сообщению издания Goal.com, Роберто Мартинес высоко оценил психологическое состояние футболистов, несмотря на негативную атмосферу вокруг команды. «Это была очень тяжелая неделя, вокруг команды усилился несправедливый шум. После того как мы не достигли ожидаемого результата в игре с ДР Конго, появилось много ложных новостей и предвзятых мнений. В такой ситуации легко искать оправдания, но мои футболисты сосредоточили все внимание на игре», — отметил тренер.

Роналду — опора команды

Мартинес подчеркнул, что роль Криштиану Роналду на поле не ограничивается только забиванием голов. Его опыт и дисциплина служат источником мотивации для молодых футболистов. В матче с Узбекистаном он не только забил два мяча, но и активно участвовал в создании свободного пространства для партнеров и поддержании порядка в линии атаки.

«Криштиану сосредоточился на аспектах, которые может контролировать, и эффективно использовал свой опыт. Будучи живой легендой, принимающей участие в чемпионате мира в шестой раз, он является настоящим капитаном национальной сборной. Его отношение к игре в национальной футболке должно быть примером для всех. Я очень рад за него, он заслуживает этого признания», — добавил Роберто Мартинес.

Также тренер остановился на десятилетнем соперничестве между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. По его мнению, эти два великих футболиста подталкивали друг друга к развитию и полностью изменили историю футбола. В настоящее время сборная Португалии готовится к важному матчу против Колумбии в заключительном туре группового этапа. Мартинес сообщил, что продолжит осторожно управлять игровым временем капитана, чтобы сохранить его физическое состояние.