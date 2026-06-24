Рио Фердинанд ответил критикам Криштиану Роналду: «Закройте рты!»

·158·Спорт
Рио Фердинанд ответил критикам Криштиану Роналду: «Закройте рты!»

После матча между сборными Португалии и Узбекистана в рамках чемпионата мира в футбольном мире поднялся большой шум. Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече, обеспечив победу своей команде. После этого результата бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд резко ответил в социальных сетях тем, кто критикует Роналду. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Фердинанд не скрыл своего восхищения действиями бывшего одноклубника на поле и тем, что он в течение долгого времени играет на высоком уровне. По информации Goal.com, эксперт призвал критиков Роналду «закрыть рты», подчеркнув, что 41-летний футболист до сих пор остается нападающим мирового уровня. По мнению Рио Фердинанда, негативные высказывания о возрасте Роналду и его влиянии на командную игру необоснованны.

Исторические результаты и новые рекорды

Благодаря голам в матче с Узбекистаном Криштиану Роналду открыл новую страницу в истории португальского футбола. Он обновил рекорд легендарного Эузебио по количеству голов на чемпионатах мира. Остановившись на этом, Фердинанд отметил: «Как можно сомневаться в человеке, который стремится к 1000 голов? Он единственный человек, забивший на шести чемпионатах мира».

Фердинанд также отдельно остановился на втором голе Роналду. В этом эпизоде опытный нападающий ушел от молодого защитника и нанес удар в стиле Эрлинга Холанда. По словам эксперта, такая техника перемещения и способность правильно выбирать время свойственны очень немногим центральным нападающим в мире. Это свидетельствует о том, что физическая форма Роналду всё еще находится на высшем уровне.

Ситуация в группе и следующий соперник

После победы над Узбекистаном сборная Португалии набрала 4 очка. Напомним, что португальцы сыграли вничью с ДР Конго в первом туре. Теперь вопрос о первом месте в группе решится в последнем туре. Португалия проведет следующий матч против сборной Колумбии, которая лидирует с 6 очками.

Сборная Португалии должна победить Колумбию, чтобы выйти в плей-офф в качестве победителя группы. Криштиану Роналду же намерен продолжить свою историческую серию и вести команду к чемпионству. Для узбекистанских болельщиков эта игра запомнится как возможность достойно противостоять звезде мирового уровня.

  • Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим на 6 чемпионатах мира;
  • Он обновил рекорд Эузебио, став лучшим бомбардиром Португалии на мундиалях;
  • Португалия решит вопрос о выходе в следующий этап в матче с Колумбией.

Криштиану РоналдуПортугалияУзбекистанЧемпионат мираРио Фердинанд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гарри Кейн и мистика: ганский колдун «освободил» капитана АнглииГарри Кейн и мистика: ганский колдун «освободил» капитана АнглииСегодня, 23:17«Бавария» готовит новый контракт для Майкла Олисе: ответ «Реал Мадриду»«Бавария» готовит новый контракт для Майкла Олисе: ответ «Реал Мадриду»Сегодня, 23:16Конфликт между «Атлетико Мадрид» и «Барселоной»: трансфер Хулиана Альвареса стал поводом для скандалаКонфликт между «Атлетико Мадрид» и «Барселоной»: трансфер Хулиана Альвареса стал поводом для скандалаСегодня, 22:37Ошибка «Барселоны»: игра Энтони Гордона на ЧМ подверглась резкой критикеОшибка «Барселоны»: игра Энтони Гордона на ЧМ подверглась резкой критикеСегодня, 22:33Алмаз среди поражений — Бехруз Каримов поражает европейских экспертовАлмаз среди поражений — Бехруз Каримов поражает европейских экспертовСегодня, 22:12В Аргентине установили гигантскую 26-метровую статую в честь Лионеля МессиВ Аргентине установили гигантскую 26-метровую статую в честь Лионеля МессиСегодня, 21:56
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана