Рио Фердинанд ответил критикам Криштиану Роналду: «Закройте рты!»

После матча между сборными Португалии и Узбекистана в рамках чемпионата мира в футбольном мире поднялся большой шум. Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече, обеспечив победу своей команде. После этого результата бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд резко ответил в социальных сетях тем, кто критикует Роналду. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Фердинанд не скрыл своего восхищения действиями бывшего одноклубника на поле и тем, что он в течение долгого времени играет на высоком уровне. По информации Goal.com, эксперт призвал критиков Роналду «закрыть рты», подчеркнув, что 41-летний футболист до сих пор остается нападающим мирового уровня. По мнению Рио Фердинанда, негативные высказывания о возрасте Роналду и его влиянии на командную игру необоснованны.

Исторические результаты и новые рекорды

Благодаря голам в матче с Узбекистаном Криштиану Роналду открыл новую страницу в истории португальского футбола. Он обновил рекорд легендарного Эузебио по количеству голов на чемпионатах мира. Остановившись на этом, Фердинанд отметил: «Как можно сомневаться в человеке, который стремится к 1000 голов? Он единственный человек, забивший на шести чемпионатах мира».

Фердинанд также отдельно остановился на втором голе Роналду. В этом эпизоде опытный нападающий ушел от молодого защитника и нанес удар в стиле Эрлинга Холанда. По словам эксперта, такая техника перемещения и способность правильно выбирать время свойственны очень немногим центральным нападающим в мире. Это свидетельствует о том, что физическая форма Роналду всё еще находится на высшем уровне.

Ситуация в группе и следующий соперник

После победы над Узбекистаном сборная Португалии набрала 4 очка. Напомним, что португальцы сыграли вничью с ДР Конго в первом туре. Теперь вопрос о первом месте в группе решится в последнем туре. Португалия проведет следующий матч против сборной Колумбии, которая лидирует с 6 очками.

Сборная Португалии должна победить Колумбию, чтобы выйти в плей-офф в качестве победителя группы. Криштиану Роналду же намерен продолжить свою историческую серию и вести команду к чемпионству. Для узбекистанских болельщиков эта игра запомнится как возможность достойно противостоять звезде мирового уровня.