Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»

·91·Спорт
Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями после матча против Португалии в рамках чемпионата мира. Итальянский специалист высоко оценил игру капитана соперника Криштиану Роналду и призвал легендарного нападающего не завершать карьеру. В этой встрече Португалия одержала победу со счетом 5:0, нанеся серьезный удар по мечтам Узбекистана о выходе в следующий раунд. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

В интервью изданию О Джого Каннаваро признал, что его подопечные оказались под сильным давлением с самого начала матча. Два пропущенных гола в первые минуты игры нарушили все планы сборной Узбекистана. Хотя в течение матча были попытки исправить ситуацию и даже один гол был отменен, высокое мастерство Португалии сказалось на результате.

Роналду — «умный» хищник внутри штрафной площади

Каннаваро отметил, что перед матчем призывал своих футболистов быть осторожными с Роналду. «Я говорил своим игрокам, что если мы оставим Криштиану Роналду хотя бы сантиметр свободного пространства, нам конец. Так оно и случилось, и он забил два гола. Португальцы играют именно на него, и в своем нынешнем возрасте он действует очень умно внутри штрафной площади», — добавил тренер.

По сообщению Goal.com, благодаря голам в этом матче Криштиану Роналду установил исторический рекорд. Он стал первым футболистом в истории, забившим на шести разных чемпионатах мира. Кроме того, он довел число своих голов на турнирах до 10, обойдя показатель Эузебио, лучшего бомбардира в истории Португалии. Эти достижения стали достойным ответом Роналду на критику последних недель.

После завершения игры Фабио Каннаваро сообщил, что поговорил с 41-летним звездой прямо на поле. Бывший итальянский защитник не скрыл своего восхищения физической формой Роналду. «Он вошел в историю футбола, он останется в ней навсегда, но, несмотря на это, продолжает играть с таким азартом. Я сказал ему, что он должен поиграть еще несколько лет и получать удовольствие от футбола», — заявил Каннаваро.

После матча Криштиану Роналду опубликовал пост в своем Instagram с подписью «Мы здесь», напомнив всему миру, что он все еще находится на высоком уровне. Для сборной Узбекистана это поражение осложнило положение в группе, однако игра против звезд мирового уровня, несомненно, станет огромным опытом для команды.

Криштиану РоналдуФабио КаннавароУзбекистанЧемпионат мираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Подробности конфликта между Карлошем Кейрушем и Джудом БеллингемомПодробности конфликта между Карлошем Кейрушем и Джудом БеллингемомСегодня, 00:39Шансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-оффШансы Узбекистана обновились — есть ли надежда на плей-оффСегодня, 00:31Матч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тураМатч Португалия — Узбекистан стал одним из самых посещаемых тураСегодня, 00:23Нуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота УзбекистанаНуну Мендеш раскрыл секрет своего великолепного гола в ворота УзбекистанаСегодня, 00:17Энтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану РоналдуЭнтони Эланга рассказал, чему он научился, играя вместе с Криштиану РоналдуСегодня, 00:14Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну ФернандешаКриштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ: реакция Бруну ФернандешаВчера, 23:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана