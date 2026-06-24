Фабио Каннаваро о Криштиану Роналду: «Он должен поиграть еще несколько лет»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими мыслями после матча против Португалии в рамках чемпионата мира. Итальянский специалист высоко оценил игру капитана соперника Криштиану Роналду и призвал легендарного нападающего не завершать карьеру. В этой встрече Португалия одержала победу со счетом 5:0, нанеся серьезный удар по мечтам Узбекистана о выходе в следующий раунд. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

В интервью изданию О Джого Каннаваро признал, что его подопечные оказались под сильным давлением с самого начала матча. Два пропущенных гола в первые минуты игры нарушили все планы сборной Узбекистана. Хотя в течение матча были попытки исправить ситуацию и даже один гол был отменен, высокое мастерство Португалии сказалось на результате.

Роналду — «умный» хищник внутри штрафной площади

Каннаваро отметил, что перед матчем призывал своих футболистов быть осторожными с Роналду. «Я говорил своим игрокам, что если мы оставим Криштиану Роналду хотя бы сантиметр свободного пространства, нам конец. Так оно и случилось, и он забил два гола. Португальцы играют именно на него, и в своем нынешнем возрасте он действует очень умно внутри штрафной площади», — добавил тренер.

По сообщению Goal.com, благодаря голам в этом матче Криштиану Роналду установил исторический рекорд. Он стал первым футболистом в истории, забившим на шести разных чемпионатах мира. Кроме того, он довел число своих голов на турнирах до 10, обойдя показатель Эузебио, лучшего бомбардира в истории Португалии. Эти достижения стали достойным ответом Роналду на критику последних недель.

После завершения игры Фабио Каннаваро сообщил, что поговорил с 41-летним звездой прямо на поле. Бывший итальянский защитник не скрыл своего восхищения физической формой Роналду. «Он вошел в историю футбола, он останется в ней навсегда, но, несмотря на это, продолжает играть с таким азартом. Я сказал ему, что он должен поиграть еще несколько лет и получать удовольствие от футбола», — заявил Каннаваро.

После матча Криштиану Роналду опубликовал пост в своем Instagram с подписью «Мы здесь», напомнив всему миру, что он все еще находится на высоком уровне. Для сборной Узбекистана это поражение осложнило положение в группе, однако игра против звезд мирового уровня, несомненно, станет огромным опытом для команды.