Рома вступила в борьбу за трансфер Родриго Моры

Итальянская «Рома» начала активно действовать на трансферном рынке, стремясь усилить состав молодыми талантами. «Джаллоросси» работают над привлечением новых кандидатов на позицию атакующего полузащитника, думая о будущем. Талантливый футболист «Порту» Родриго Мора, родившийся в 2007 году, стал одной из главных целей римского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Goal.com и известных инсайдеров, руководство «Ромы» уже вступило в переговоры с «Порту» о приобретении футболиста. Римляне предпринимают серьёзные шаги, чтобы заполучить молодого таланта на заключительном этапе трансферного окна. Родриго Мора, считающийся одной из самых ярких звёзд португальского футбола, привлёк внимание нескольких европейских грандов благодаря своему техническому мастерству и умению видеть поле.

Финансовое предложение и условия

Как сообщает Анджело Манджанте, «Рома» направила своё первое официальное финансовое предложение по трансферу Родриго Моры. Римляне предложили арендовать футболиста за 5 миллионов евро с опцией последующего выкупа всех прав на него за 45 миллионов евро. Однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку конкуренция за игрока достаточно высока.

По информации Джанлуки Ди Марцио, главный тренер «Ромы» очень хочет видеть молодого футболиста в своей команде и требует от руководства решить вопрос с его трансфером любым способом. Настойчивый интерес специалиста побуждает клуб действовать на переговорах ещё активнее. Тем не менее римляне не единственные, кто участвует в этой борьбе.

Интерес турецкого клуба

По данным турецких СМИ, в частности Ягыза Сабунджуоглу, стамбульский «Галатасарай» также внимательно следит за ситуацией вокруг Родриго Моры. Турецкий клуб изучает возможность подписать талантливого футболиста в последние дни трансферного окна. Это ещё больше обострило конкуренцию в борьбе за игрока.

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли, комментируя слухи о трансфере футболиста, заявил: «Он не просил отпустить его из команды. Я понимаю, что трансферный рынок может занимать мысли футболистов. Иногда игроки естественным образом размышляют о других направлениях или своём положении в «Порту». Но все могут сохранять спокойствие».

Пока неизвестно, чем завершится трансферная сага. «Рома» стремится в короткие сроки успешно завершить переговоры и опередить конкурентов. Если сделка состоится, она станет важным шагом в планах римской команды на ближайшие сезоны.