Рома вступила в борьбу за трансфер Родриго Моры

·70·Спорт
Рома вступила в борьбу за трансфер Родриго Моры

Итальянская «Рома» начала активно действовать на трансферном рынке, стремясь усилить состав молодыми талантами. «Джаллоросси» работают над привлечением новых кандидатов на позицию атакующего полузащитника, думая о будущем. Талантливый футболист «Порту» Родриго Мора, родившийся в 2007 году, стал одной из главных целей римского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Goal.com и известных инсайдеров, руководство «Ромы» уже вступило в переговоры с «Порту» о приобретении футболиста. Римляне предпринимают серьёзные шаги, чтобы заполучить молодого таланта на заключительном этапе трансферного окна. Родриго Мора, считающийся одной из самых ярких звёзд португальского футбола, привлёк внимание нескольких европейских грандов благодаря своему техническому мастерству и умению видеть поле.

Финансовое предложение и условия

Как сообщает Анджело Манджанте, «Рома» направила своё первое официальное финансовое предложение по трансферу Родриго Моры. Римляне предложили арендовать футболиста за 5 миллионов евро с опцией последующего выкупа всех прав на него за 45 миллионов евро. Однако осуществить этот трансфер будет непросто, поскольку конкуренция за игрока достаточно высока.

По информации Джанлуки Ди Марцио, главный тренер «Ромы» очень хочет видеть молодого футболиста в своей команде и требует от руководства решить вопрос с его трансфером любым способом. Настойчивый интерес специалиста побуждает клуб действовать на переговорах ещё активнее. Тем не менее римляне не единственные, кто участвует в этой борьбе.

Интерес турецкого клуба

По данным турецких СМИ, в частности Ягыза Сабунджуоглу, стамбульский «Галатасарай» также внимательно следит за ситуацией вокруг Родриго Моры. Турецкий клуб изучает возможность подписать талантливого футболиста в последние дни трансферного окна. Это ещё больше обострило конкуренцию в борьбе за игрока.

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли, комментируя слухи о трансфере футболиста, заявил: «Он не просил отпустить его из команды. Я понимаю, что трансферный рынок может занимать мысли футболистов. Иногда игроки естественным образом размышляют о других направлениях или своём положении в «Порту». Но все могут сохранять спокойствие».

Пока неизвестно, чем завершится трансферная сага. «Рома» стремится в короткие сроки успешно завершить переговоры и опередить конкурентов. Если сделка состоится, она станет важным шагом в планах римской команды на ближайшие сезоны.

РомаРодриго МораПортуТрансферГалатасарай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Жирона хочет вернуть своего бывшего футболиста из Саудовской АравииЖирона хочет вернуть своего бывшего футболиста из Саудовской АравииСегодня, 02:52Неделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началасьНеделя, которая решит судьбу Хулиана Альвареса, началасьСегодня, 02:35Дарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клубаДарвин Нуньес объявил о трансфере в «Ливерпуль» раньше клубаСегодня, 02:16Монако отклонил крупное предложение по Ламину КамараМонако отклонил крупное предложение по Ламину КамараСегодня, 01:34Ювентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона ЛукумиЮвентус и Болонья продолжают переговоры по трансферу Джона ЛукумиСегодня, 00:55Флориан Вирц доволен тактическими идеями Андони ИраолыФлориан Вирц доволен тактическими идеями Андони ИраолыСегодня, 00:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)