Один из ведущих клубов итальянской Серии А, «Ювентус», продолжает активные попытки подписать защитника Джона Лукуми. Однако переговоры с «Болоньей» из-за неожиданных требований приобрели сложный характер, вызвав резкий поворот на трансферном рынке. По данным Gazzetta.it, эмильянцы требуют за защитника не менее 20 миллионов евро и в обмен на снижение этой суммы ждут от туринской команды интересного предложения. Об этом сообщает Goal.com.

Такая жёсткая позиция «Болоньи» обусловлена несколькими важными финансовыми и контрактными причинами. В частности, клуб обязан передать «Генку» 20 процентов от любой будущей продажи Джона Лукуми. Поэтому руководство «Болоньи» опасается понести значительный финансовый ущерб, если необоснованно снизит стоимость футболиста.

Финансовые препятствия и условия переговоров

Кроме того, клуб намерен выполнить обещание, данное футболисту. В начале сезона Джон Лукуми согласился остаться ещё на один год, а взамен ему гарантировали право самостоятельно выбрать следующий клуб. «Ювентус», в свою очередь, планировал предложить за защитника 10 миллионов евро и дополнительно одного игрока.

Изначально туринцы попытались предложить Хуана Кабаля в качестве игрока в довесок, чтобы снизить трансферную стоимость. Однако вопрос о проценте, который должен быть выплачен «Генку», остаётся главным препятствием на переговорах. Поэтому руководство «Болоньи» обратилось с просьбой включить в сделку совершенно другого кандидата, а именно Тёна Копмейнерса.

Вариант с Тёном Копмейнерсом и планы сторон

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори не скрывает, что хорошо знает нидерландского полузащитника и уважает его семью. Именно Сартори ранее привёл футболиста в «Аталанту». В настоящее время он также работает над трансфером брата игрока, Пера Копмейнерса. «Ювентус» не против расстаться с Тёном Копмейнерсом, однако пока не получил за него удовлетворительных предложений.

Сам футболист не проявляет интереса к предложениям из Турции, а интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги пока не перерос в реальные переговоры. Кроме того, его годовая зарплата в размере 4,5 миллиона евро может стать для «Болоньи» небольшой проблемой, однако если «Ювентус» возьмёт на себя часть выплат, вероятность трансфера возрастёт. Переговоры между сторонами пока продолжаются, и Тён Копмейнерс может сыграть ключевую роль в решении вопроса о переходе Джона Лукуми.