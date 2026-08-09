Манчестер Сити разгромил Атлетико Мадрид в Сеуле

Манчестер Сити в матче, прошедшем в рамках предсезонной подготовки на стадионе чемпионата мира в Сеуле Атлетико Мадрид уверенно обыграл со счетом 3:1. Как сообщает Goal.com, подопечные Энцо Марески благодаря яркой игре во втором тайме взломали оборону соперника и полностью продемонстрировали свое превосходство на турнире в Южной Корее. Об этом Goal.com сообщает .

С первых минут матча английский клуб активно действовал на поле. Уже в дебюте Тиджани Рейндерс был близок к тому, чтобы открыть счет, однако опытный голкипер Ян Облак надежно сыграл на последнем рубеже. Савиньо очень активно действовал на флангах, доставляя немало проблем защитникам соперника, а его опасный дальний удар оказался неточным.

Незадолго до конца первого тайма команда Диего Симеоне неожиданно открыла счет. После углового, который не удалось полностью нейтрализовать, Мортен Хьюлманн навесил мяч в штрафную, а 16-летний талант Хорхе Домингес точным ударом поразил ворота, защищаемые Джанлуиджи Доннаруммой. Таким образом, мадридский клуб ушел на перерыв, ведя в счете.

Дуэт Антуана Семеньо и Омара Мармуша

Во втором тайме команда Марески внесла тактические коррективы и усилила атаки. Особенно быстрые и мощные рейды Антуана Семеньо по левому флангу Атлетико Мадрид полностью дезорганизовали оборону. На 57-й минуте Семеньо сохранил мяч у боковой линии, эффектно ворвался в штрафную и отдал удобную передачу Омару Мармушу. Нападающий не промахнулся с близкого расстояния и восстановил равенство.

Спустя две минуты аналогичная комбинация повторилась. Омар Мармуш вновь превратил в гол идеальную передачу Семеньо с фланга, оформил дубль и вывел «горожан» вперед. Таким образом, за короткий промежуток судьба матча была решена, и Манчестер Сити не оставил сопернику шансов на возвращение в игру.

Замены Симеоне и концовка матча

На 64-й минуте матча Атлетико Мадрид тренерский штаб выпустил на поле сразу девять футболистов. В частности, вышедшие на замену местные звезды Ли Кан Ин и Обед Варгас попытались оживить игру команды. Ли Кан Ин получил хороший шанс сравнять счет, однако его удар прошел выше перекладины.

До конца матча Манчестер Сити сохранял преимущество. Вышедший на замену Дивин Мубама имел отличную возможность увеличить разницу в счете, но резервный голкипер Сальви Эскивель парировал его удар. Тем не менее после финального свистка «горожане» заслуженно отпраздновали победу со счетом 3:1.