NASA меняет план лунной станции и переносит технологии на поверхность Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) кардинально меняет стратегию лунной программы, направляя технологии, ранее разработанные для орбитальной станции Гатевай, на создание инфраструктуры непосредственно на поверхности Луны. Эти изменения важны, поскольку в будущем позволят создать постоянно действующую базу вблизи южного полюса Луны и обеспечить длительные экспедиции. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Northrop Grumman и новые лунные миссии

По данным иксбт.ком, компания Northrop Grumman начала адаптировать технологии, изначально предназначенные для жилого модуля ХАЛО проекта Гатевай, для использования на поверхности Луны. 4 августа компания объявила о подготовке к трём специальным миссиям под названием Лунар Инфраструктуре Демо (ЛИД). В рамках этих миссий на поверхность Луны будут доставлены системы энергоснабжения, передачи данных и механических интерфейсов.

Главная задача программы ЛИД — испытать способность этих систем работать в экстремальных условиях: суровой лунной ночи и регионах длительной тени. Northrop Grumman планирует протестировать технологии электроснабжения, терморегуляции, автономного управления и связи, а затем масштабировать их. Точные даты запусков и характеристики посадочных аппаратов пока не раскрываются.

NASA намерено включить эти полезные нагрузки в первый этап программы лунной базы, рассчитанной до 2029 года. Миссии будут реализованы в рамках программы Коммеркиал Лунар Пайлоад Сервикес (КЛПС), привлекающей коммерческие компании. Несмотря на то что некоторые элементы модуля ХАЛО столкнулись с проблемами коррозии, специалисты Нортроп работают над повторным использованием технологий.

Изменения в системе Канадарм3 Канады

Пересматривают свои планы не только США, но и международные партнёры. Канадское космическое агентство (КСА) объявило 6 августа, что роботизированная система Канадарм3, создаваемая для Гатевай, теперь может быть адаптирована не только для лунных миссий, но и для коммерческих станций на низкой околоземной орбите.

Компания МДА Спаке, разрабатывающая систему Канадарм3, подписала в 2024 году контракт на 1 миллиард канадских долларов (примерно 717 миллионов долларов США). После изменений в американской программе также изучаются возможности использования этой робототехники на поверхности Луны, хотя её точная архитектура ещё не утверждена окончательно.

На текущем этапе NASA не говорит о строительстве готовой лунной базы или конкретных сроках, а переносит существующие разработки с орбитальной станции на наземную инфраструктуру. Первые испытания Northrop Grumman и других подрядчиков станут основой для будущих крупных космических проектов и долгосрочного пребывания людей на Луне.