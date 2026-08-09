Apple представит сразу три новых продукта Ultra

Корпорация Apple начинает шире использовать бренд «Ultra» в линейке своих продуктов. Как сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Bloomberg Марка Гурмана и данные МакВорлд, в ближайшее время ожидается анонс как минимум трёх новых устройств с этим названием. Новая стратегия может привести к серьёзным изменениям на технологическом рынке. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Первым из готовящихся устройств станет долгожданная складная модель iPhone, которая, скорее всего, получит название iPhone Ultra. По данным источников, этот инновационный смартфон планируют выпустить в продажу в сентябре этого года. Это станет первым шагом Apple на рынке устройств со складными экранами.

Наушники нового поколения и возможности искусственного интеллекта

До конца года также ожидается презентация наушников AirPods Ultra . По словам экспертов, это будет новая категория наушников, которые по конструкции напоминают стандартные модели AirPods Pro. Однако главное отличие заключается в том, что они будут оснащены сверхмаленькими инфракрасными камерами, предназначенными для работы с искусственным интеллектом и мониторинга состояния здоровья человека.

Ожидается, что эти технологические решения позволят пользователям контролировать состояние здоровья в повседневной жизни и выведут взаимодействие с устройством на новый уровень. Предполагается, что внедрение инфракрасных камер станет одним из важнейших обновлений в серии AirPods.

MacBook Ultra и эра ОЛЭД-экранов

Ожидаемые технические характеристики

В начале 2027 года компания также, как ожидается, представит совершенно новые ноутбуки MacBook Ultra. Ранее предполагалось, что эти модели войдут в серию Pro. Эти ноутбуки станут первыми компьютерами в истории Apple, оснащёнными ОЛЭД-экранами, а также впервые получат сенсорные дисплеи.

Кроме того, новые ноутбуки, как ожидается, будут оснащены процессорами М5 Pro и М5 Max. Также возможно появление уменьшенного выреза Dynamic Island и модема Apple К2. Это ещё больше улучшит взаимодействие устройств в экосистеме Apple и скорость интернет-соединения.