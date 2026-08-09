Apple представит сразу три новых продукта Ultra

·65·Технологии
Apple представит сразу три новых продукта Ultra

Корпорация Apple начинает шире использовать бренд «Ultra» в линейке своих продуктов. Как сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Bloomberg Марка Гурмана и данные МакВорлд, в ближайшее время ожидается анонс как минимум трёх новых устройств с этим названием. Новая стратегия может привести к серьёзным изменениям на технологическом рынке. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Первым из готовящихся устройств станет долгожданная складная модель iPhone, которая, скорее всего, получит название iPhone Ultra. По данным источников, этот инновационный смартфон планируют выпустить в продажу в сентябре этого года. Это станет первым шагом Apple на рынке устройств со складными экранами.

Наушники нового поколения и возможности искусственного интеллекта

До конца года также ожидается презентация наушников AirPods Ultra. По словам экспертов, это будет новая категория наушников, которые по конструкции напоминают стандартные модели AirPods Pro. Однако главное отличие заключается в том, что они будут оснащены сверхмаленькими инфракрасными камерами, предназначенными для работы с искусственным интеллектом и мониторинга состояния здоровья человека.

Ожидается, что эти технологические решения позволят пользователям контролировать состояние здоровья в повседневной жизни и выведут взаимодействие с устройством на новый уровень. Предполагается, что внедрение инфракрасных камер станет одним из важнейших обновлений в серии AirPods.

MacBook Ultra и эра ОЛЭД-экранов

Ожидаемые технические характеристики

В начале 2027 года компания также, как ожидается, представит совершенно новые ноутбуки MacBook Ultra. Ранее предполагалось, что эти модели войдут в серию Pro. Эти ноутбуки станут первыми компьютерами в истории Apple, оснащёнными ОЛЭД-экранами, а также впервые получат сенсорные дисплеи.

Кроме того, новые ноутбуки, как ожидается, будут оснащены процессорами М5 Pro и М5 Max. Также возможно появление уменьшенного выреза Dynamic Island и модема Apple К2. Это ещё больше улучшит взаимодействие устройств в экосистеме Apple и скорость интернет-соединения.

AppleiPhone UltraAirPods UltraMacBook UltraТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

КАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовКАТЛ испытала безопасную батарею для вертолётов и самолётовСегодня, 06:20Компания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойКомпания Супериор представила городской велосипед еВАЙ 6.1 с необычной подвескойСегодня, 05:59Продажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииПродажи видеокарты GeForce RTX 3080 Ти возобновились на рынке ЯпонииСегодня, 05:21Креиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиКреиос Спаке испытает космический двигатель, работающий в атмосфере ЗемлиСегодня, 04:28Китай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюКитай планирует отправить роботов-собак на лунную станциюСегодня, 01:53Фонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповФонд искусственного интеллекта вложил 400 миллионов долларов в стартап по производству чиповСегодня, 01:53
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет
Энергетическая революция: в продажу поступили новые натрий-ионные аккумуляторы со сроком службы 25 лет