Apple представит сразу три новых продукта Ultra
Корпорация Apple начинает шире использовать бренд «Ultra» в линейке своих продуктов. Как сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Bloomberg Марка Гурмана и данные МакВорлд, в ближайшее время ожидается анонс как минимум трёх новых устройств с этим названием. Новая стратегия может привести к серьёзным изменениям на технологическом рынке. Об этом Иксбт.ком сообщает .
Первым из готовящихся устройств станет долгожданная складная модель iPhone, которая, скорее всего, получит название iPhone Ultra. По данным источников, этот инновационный смартфон планируют выпустить в продажу в сентябре этого года. Это станет первым шагом Apple на рынке устройств со складными экранами.
Наушники нового поколения и возможности искусственного интеллектаДо конца года также ожидается презентация наушников AirPods Ultra. По словам экспертов, это будет новая категория наушников, которые по конструкции напоминают стандартные модели AirPods Pro. Однако главное отличие заключается в том, что они будут оснащены сверхмаленькими инфракрасными камерами, предназначенными для работы с искусственным интеллектом и мониторинга состояния здоровья человека.
Ожидается, что эти технологические решения позволят пользователям контролировать состояние здоровья в повседневной жизни и выведут взаимодействие с устройством на новый уровень. Предполагается, что внедрение инфракрасных камер станет одним из важнейших обновлений в серии AirPods.
MacBook Ultra и эра ОЛЭД-экранов
Ожидаемые технические характеристики
В начале 2027 года компания также, как ожидается, представит совершенно новые ноутбуки MacBook Ultra. Ранее предполагалось, что эти модели войдут в серию Pro. Эти ноутбуки станут первыми компьютерами в истории Apple, оснащёнными ОЛЭД-экранами, а также впервые получат сенсорные дисплеи.
Кроме того, новые ноутбуки, как ожидается, будут оснащены процессорами М5 Pro и М5 Max. Также возможно появление уменьшенного выреза Dynamic Island и модема Apple К2. Это ещё больше улучшит взаимодействие устройств в экосистеме Apple и скорость интернет-соединения.
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