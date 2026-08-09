Переход уругвайского центрального защитника Рональда Араухо из Барселоны в английский Ливерпуль Барселоны стал резким поворотом в трансферной политике команды. Этот неожиданный трансфер поставил перед главным тренером Ханси Фликом и спортивным директором Деку серьезные задачи по перестройке линии обороны. Об этом сообщает Goal.com.

По данным издания Marca, сам футболист ранее неоднократно подчеркивал, что хочет остаться в команде. Поэтому его уход стал неожиданностью даже для одноклубников. Однако после того, как прояснились позиция и взгляды главного тренера Ханси Флика, защитник предпочел принять новый вызов.

Детали трансфера и финансовая сторона

Рональд Араухо подписал с Ливерпулем долгосрочный контракт до июня 2031 года. Английский клуб также получил право выкупить футболиста до конца сезона, а сумма трансфера составит около 50 миллионов евро.

Кроме того, Ливерпуль взял на себя выплату всей зарплаты футболиста, которая была одной из самых высоких в Барселоне. Это значительно снизило финансовую нагрузку на каталонский клуб и помогло сократить зарплатный фонд.

Новые задачи для Деку и Ханси Флика

Отъезд Араухо в Англию после прощания с одноклубниками и сотрудниками клуба на спортивной базе имени Жоана Гампера совершенно не входил в планы Барселоны. Хотя такая возможность всегда обсуждалась, склонность футболиста к уходу была невысокой.

Текущая ситуация требует от спортивного директора Деку наряду с другими приоритетными задачами на трансферном рынке рассмотреть пять альтернативных вариантов для усиления центра обороны. Этот сложный баланс наверняка повлияет на результаты команды в сезоне.