Создан специальный узор, вводящий камеры наблюдения в заблуждение

·101·Технологии
Создан специальный узор, вводящий камеры наблюдения в заблуждение

В США разработали новое программное решение для обеспечения конфиденциальности и обхода автоматизированных систем наблюдения. Компьютерные узоры, созданные специалистом по кибербезопасности Билл Свеаринген, при нанесении на одежду и различные объекты способны блокировать функции современных камер наблюдения и устройств распознавания номерных знаков по идентификации человека или автомобиля. Такие технологии могут стать своеобразным средством защиты для граждан, которые не хотят постоянно находиться под наблюдением в городской среде. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным издания TechCrunch, проект получил название ноРекогнитион и направлен против алгоритмических систем наблюдения, широко используемых в США и других регионах. В последние годы уличные камеры оснащаются искусственным интеллектом и технологиями распознавания лиц, позволяя правоохранительным органам отслеживать любые перемещения в реальном времени. Однако такой массовый контроль вызывает серьёзную обеспокоенность у многих специалистов и обычных граждан.

Вводить в заблуждение нужно не камеры, а алгоритмы

За последний год Свеаринген провёл около 31 миллиона испытаний именно для этой цели. По его словам, разработанные узоры не мешают видеозаписи, а полностью сбивают с толку алгоритм распознавания, не позволяя ему определить объект на изображении. В результате система не подаёт никаких сигналов тревоги, и создаётся впечатление, будто объект исчез с радара.

Специалист, руководивший проектом из Канзас-Сити, отмечает, что улицы его города переполнены камерами наблюдения, а жители никогда не давали на это своего согласия. Когда в прошлом году он собирался посетить одну из демонстраций, опасения по поводу того, что реализация гражданами своих прав может отслеживаться с помощью камер наблюдения, подтолкнули его к запуску этого проекта.

Первые испытания на выставке Деф Кон

Проект успешно прошёл первое публичное испытание на конференции по кибербезопасности Деф Кон в Лас-Вегасе. В ходе мероприятия на практике продемонстрировали, как автомобиль со специальным узором может вводить системы наблюдения в заблуждение в реальных условиях. Это открыло новый этап в спорах о соотношении конфиденциальности и технологий наблюдения в цифровую эпоху.

Билл Свеаринген считает, что благодаря специальным узорам люди должны получить право «выключать» себя из систем наблюдения. По его мнению, конфиденциальность является фундаментальным правом, и каждый гражданин должен иметь возможность противостоять контролю за каждым своим шагом со стороны государства или частных компаний. Пока неизвестно, к каким изменениям в законодательстве и сфере безопасности приведут такие технологии, однако их уже оценивают как важный шаг на пути к цифровой конфиденциальности.

Камеры НаблюденияКибербезопасностьИскусственный ИнтеллектКонфиденциальностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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