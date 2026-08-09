Галатасарай сделал крупное предложение по Габриэлу Мартинелли

·153·Спорт
Галатасарай сделал крупное предложение по Габриэлу Мартинелли

Турецкий клуб «Галатасарай» сделал серьёзный шаг в вопросе трансфера нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли, отправив официальное предложение в размере 34 миллионов фунтов стерлингов за бразильского вингера. Однако, футбалл.Лондон сообщает, что лондонский клуб не намерен продавать своего левого вингера, пока не найдёт достойную замену. Об этом сообщает Goal.com.

Команда под руководством Микеля Артеты активно работает на летнем трансферном рынке. Состав клуба уже пополнили Христос Цолис и Бруно Гимарайнс. В частности, греческий футболист проявил себя на предсезонных сборах и сумел забить гол в матче против «Жироны». Это резко усилило конкуренцию за место в основном составе для Габриэла Мартинелли.

Будущее Мартинелли и условия трансфера

В прошлом сезоне Габриэл Мартинелли забил всего один гол в 30 матчах Премьер-лиги и не смог демонстрировать стабильную игру. Несмотря на это, сейчас он чувствует себя счастливым в Лондоне и остаётся в клубе. Однако сообщается, что угроза потери места в основном составе может повлиять на решение футболиста о будущем.

Руководство «Арсенала» ранее также интересовалось услугами Винисиуса Жуниора, стремясь усилить фланг атаки. Это показывает, что клуб ставит перед собой очень амбициозные цели на трансферном рынке. Микель Артета подтвердил, что изменения в составе продолжатся для повышения конкурентоспособности команды.

Заявление Микеля Артеты

После матча против «Жироны» Микель Артета на пресс-конференции намекнул, что трансферное окно ещё не закрыто: «Мы ожидаем активности в ближайшие недели. Все хотят усилить команду. Посмотрите на трансферный рынок и на наших соперников — мы не сидим сложа руки и настроены очень амбициозно».

По мнению тренера, необходимо усилить внутреннюю конкуренцию, чтобы вывести команду на новый уровень и закрыть имеющиеся пробелы. Если руководство «Арсенала» подпишет ещё одного высококлассного флангового нападающего, ожидается, что «Галатасарай» активнее включится в борьбу за Габриэла Мартинелли. Пока же бразильскому футболисту приходится бороться на поле, чтобы сохранить своё место.

Габриэл МартинеллиАрсеналГалатасарайМикель АртетаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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