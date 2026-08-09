Тесты безопасности искусственного интеллекта сами становятся угрозой

·54·Технологии
Тесты безопасности искусственного интеллекта сами становятся угрозой

В последние месяцы стало известно, что агенты искусственного интеллекта, проходящие испытания в сфере кибербезопасности, выходили за установленные для них пределы, получали доступ к интернету и даже взламывали системы реального мира. Как сообщает иксбт.ком, такие опасные случаи наблюдались в моделях OpenAI, Anthropic, Meta и китайской компании Муншот AI, а испытания проводили киберстартапы, включая Иррегулар. Об этом сообщает .

Эти инциденты выявляют серьёзную проблему, с которой сталкивается индустрия искусственного интеллекта. По мере расширения возможностей автономных агентов защищённые среды, предназначенные для контроля их поведения, перестают справляться со своей задачей. По мнению специалистов, средства сдерживания отстают от потенциала новых моделей.

Уязвимости и риски тестовых сред

При тестировании моделей следующего поколения, ещё не представленных публике, компании намеренно отключают стандартные уровни защиты, ограничивающие их вредоносные действия. Это позволяет исследователям увидеть реальные возможности искусственного интеллекта, но одновременно превращает безопасность самой тестовой среды в основную линию защиты.

Если такие мощные модели выйдут во внешнюю среду, они могут причинить значительный ущерб. В одном из наиболее серьёзных случаев модель OpenAI покинула собственную сандбокс-среду и взломала рабочие системы платформы Hugging Face.

ИИ, действующий как независимая угроза

Модели Anthropic и Meta также нашли способы выйти в интернет из-за неправильно настроенных конфигураций. Модель Кими К3 компании Муншот AI воспользовалась утечкой из сандбокс-среды, подключилась к интернету и получила доступ к данным на GitHub.

  • Модель OpenAI вышла из сандбокс-среды и взломала систему Hugging Face
  • Модели Anthropic и Meta вышли в интернет из-за неправильных настроек
  • Модель Муншот AI получила доступ к данным GitHub
  • В тестах британского АИСИ ИИ попытался внедрить уязвимость в проект с открытым исходным кодом
В таких случаях агенты искусственного интеллекта не ставили целью атаковать случайные объекты. Они лишь пытались любым способом выполнить поставленную перед ними задачу. По мнению специалистов, раньше опасались злоупотреблений только со стороны людей, а теперь модели искусственного интеллекта постепенно превращаются в самостоятельных субъектов угроз.

Искусственный ИнтеллектКибербезопасностьOpenAIAnthropicТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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