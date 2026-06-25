Педри высказался о возможном переходе Хулиана Альвареса в «Барселону»

·108·Спорт
Педри высказался о возможном переходе Хулиана Альвареса в «Барселону»

Полузащитник испанского клуба «Барселона» Педри прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса в стан каталонцев. Открытое желание аргентинского футболиста покинуть стадион «Метрополитано» вызвало большой резонанс на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com в своем материале.

В интервью изданию Теледепорте Педри высоко оценил мастерство чемпиона мира. Он отметил, что «Барселона» всегда должна стремиться привлечь в свои ряды сильнейших футболистов мира, и Хулиан Альварес является именно таким игроком.

«Хулиан очень нравится мне как футболист. Я всегда говорил, что хочу, чтобы в составе «Барселоны» играли лучшие», — признался Педри. Однако 23-летний полузащитник добавил, что для осуществления этого трансфера должно совпасть множество факторов.

Финансовые и политические препятствия трансфера

Это заявление Педри прозвучало в довольно сложный для клуба период. В настоящее время руководство «Барселоны», в частности Деку и Жоан Лапорта, пытается сбалансировать сложное финансовое положение клуба. Очевидно, что «Атлетико Мадрид» не отпустит своего лидера легко, что еще больше усложнит переговоры.

По сообщению Goal.com, Педри заявил, что не намерен вмешиваться во внутренние дела клуба и игрока. «Я не хочу вмешиваться в дела клуба или футболиста. Если эта сделка состоится и он придет в нашу команду, мы будем рады его приветствовать», — сказал он.

Сам Хулиан Альварес уже попросил руководство «Атлетико» отпустить его. По имеющейся информации, 26-летний нападающий мечтает продолжить карьеру именно в составе «сине-гранатовых». Сообщается, что «Барселона» готовит сумму в размере около 130 миллионов евро за аргентинца.

Руководство клуба рассматривает Альвареса в качестве основного кандидата на замену Роберту Левандовски, который может покинуть стадион «Камп Ноу» по истечении контракта. Ожидается, что уход польского нападающего создаст серьезный пробел в линии атаки, и Альварес считается наиболее подходящим вариантом для заполнения этой позиции.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресПедриТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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