Матч Узбекистана и ДР Конго в Ташкенте покажут на больших экранах

28 июня матч чемпионата мира между сборными Узбекистана и ДР Конго будет транслироваться в прямом эфире на открытых площадках во всех 12 районах Ташкента.

Главная и самая большая фан-зона будет организована на стадионе «Бунёдкор». Трансляция матча начнется в 04:30 по ташкентскому времени.

Посмотреть игру можно будет в парках «Анхор-Локомотив», Кентрал Парк, «Ашхабад», имени Гафура Гуляма, «Дустлик», «Фуркат» и «Галаба».

Также большие экраны будут установлены в спортивном комплексе Юнусабада, ИНДЭКс Парк и на центральных прогулочных аллеях районов столицы.

Вход на все площадки будет бесплатным.