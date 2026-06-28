Новый альянс в космической гонке: Amazon и другие гиганты создали ассоциацию СпакеКоннект

На рынке глобальной спутниковой связи произошел неожиданный стратегический сдвиг. Крупные компании, такие как Amazon, Глобалстар, Иридиум и Телесат, объединились и объявили о создании новой сетевой организации под названием СпакеКоннект Ассокиатион. Эта ассоциация нацелена на защиту интересов операторов негеостационарных спутниковых систем (НГСО) и формирование нормативной базы в данной области. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

В руководство СпакеКоннект, зарегистрированной в США как некоммерческая организация, вошли одни из самых влиятельных специалистов отрасли. В частности, исполнительным директором был назначен Дэвид Редл, бывший сотрудник Национального управления по телекоммуникациям и информации США (НТИА). Должность главного юридического консультанта заняла Джули Керни, которая была первым руководителем Космического бюро Федеральной комиссии по связи США (ФКК). Выбор таких опытных кадров свидетельствует о серьезных намерениях ассоциации в диалоге с государственными органами.

SpaceX и Starlink остались в стороне

Самая примечательная черта нового альянса заключается в том, что в списке отсутствуют компания SpaceX Илона Маска и её проект Starlink — абсолютные мировые лидеры в области низкоорбитальной спутниковой связи. По данным иксбт.ком, SpaceX в настоящее время опережает всех членов СпакеКоннект вместе взятых по количеству спутников в космосе более чем в 20 раз. Хотя причины, по которым компания не присоединилась к союзу, не раскрываются, это указывает на выход конкуренции на рынке на новый этап.

Дэвид Редл подчеркнул, что низкоорбитальные и другие негеостационарные системы сегодня стали неотъемлемой частью глобальной коммуникационной инфраструктуры. Они создают беспрецедентные возможности для экономики, национальной безопасности и технологического развития. В связи с этим возникла необходимость в установлении единых стандартов и совершенствовании механизмов регулирования между участниками сети.

Новый порядок и вопросы безопасности

Справедливое распределение радиочастот и упрощение процедур выхода на рынок;

Участие в формировании современной нормативной базы, регулирующей космическую деятельность;

Обновление процессов лицензирования и популяризация эффективного использования спектра;

Разработка общих отраслевых стандартов по безопасной эксплуатации спутниковых систем.

Ассоциация СпакеКоннект планирует сосредоточить свою деятельность на следующих приоритетных направлениях:

Для таких стран, как Узбекистан, обладающих обширной территорией и стремящихся улучшить интернет-покрытие в отдаленных районах, эти технологии имеют стратегическое значение. Объединение Amazon и других операторов в будущем может привести к снижению стоимости услуг спутникового интернета и повышению их качества. Ведь наличие на рынке не только Starlink, но и другого сильного объединения игроков обеспечит здоровую конкурентную среду.

Подводя итог, можно ожидать, что создание СпакеКоннект Ассокиатион положит начало новой эре в космической экономике. Хотя SpaceX пока превосходит остальных количественно, Amazon и его партнеры, объединив значительные политические и юридические ресурсы, попытаются изменить правила освоения космоса.