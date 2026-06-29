Анчелотти сообщил о возвращении Неймара на поле

Чемпионат мира – 2026 вступил в свою самую захватывающую и бескомпромиссную фазу. Сегодня, 29 июня, в рамках 1/16 финала плей-офф состоится напряженный матч между сборными Бразилии и Японии, который футбольный мир ждет с нетерпением.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «пентакампеонов», опытный итальянский специалист Карло Анчелотти, раскрыл для болельщиков самую важную новость — последние данные о состоянии здоровья лидера и главного бомбардира команды Неймара.

Карло Анчелотти о состоянии Неймара: "Его состояние улучшается с каждым днем. В последние дни наблюдается серьезный прогресс. Неймар может отыграть более 15 минут. Его выход на поле будет зависеть от того, как пойдет игра".

С основными деталями и временем сегодняшнего судьбоносного противостояния вы можете ознакомиться в таблице ниже:

Последние данные и календарь игр:

Стадия Противостояние Дата Время (по Ташкенту) Главный тренер Бразилии 1/16 финала Бразилия — Япония 29 июня (понедельник) 22:00 Карло Анчелотти

Из заявления итальянского специалиста следует, что тренерский штаб Бразилии не намерен рисковать своей звездой и выпускать его на поле с первых минут. Неймар, скорее всего, начнет матч на скамейке запасных.

Если «самураи», отличающиеся дисциплинированной и быстрой игрой, создадут серьезные трудности в преодолении обороны Бразилии, Неймар может быть выпущен во втором тайме в качестве «джокера», способного решить исход встречи. Очевидно, что матч против Японии, полагающейся на стремительные контратаки, не будет легким для южноамериканцев.