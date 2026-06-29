Компания Флиппер Девикес представила гаджет Бусй Бар для повышения продуктивности

Создатель устройства Флиппер Зеро, популярного среди хакеров и любителей технологий, лондонская компания Флиппер Девикес немного сменила вектор и продемонстрировала новый гаджет Бусй Бар. Это устройство предназначено для повышения продуктивности пользователя в рабочем процессе, правильного распределения времени и информирования окружающих о статусе занятости. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Внешне Бусй Бар напоминает настольные часы, оснащенные различными кнопками и колесиками. На передней панели расположен ЛЭД-матричный дисплей с разрешением 72кс16 пикселей, который поддерживает 16 миллионов цветов и обладает яркостью 400 нит. Благодаря специальному датчику яркость экрана автоматически подстраивается под окружающую среду. На задней панели имеется дополнительный монохромный экран, отображающий статус, таймер и заряд батареи.

Технические возможности и функциональность

Устройство не только предоставляет визуальную информацию, но и может воспроизводить уведомления и специальные звуки через небольшой динамик на боковой стороне. Сверху расположены кнопка выбора режима, кнопка старт/стоп и поворотное колесико для навигации по меню. Бусй Бар поддерживает подключение через Wi-Fi, Bluetooth и USB, а его аккумулятор емкостью 3250 mAh обеспечивает до 8 часов работы в активном режиме и до двух недель в режиме ожидания.

Основная задача гаджета — отображать уровень занятости пользователя. Например, удаленные сотрудники могут через этот дисплей сообщить домашним, что сейчас заняты важной задачей. Также в устройстве реализована функция установки популярных таймеров Помодоро для повышения продуктивности и блокировка отвлекающих приложений.

Система умного дома и программное обеспечение

По данным иксбт.ком, Бусй Бар сертифицирован по стандарту Маттер. Это означает, что он может интегрироваться с устройствами умного дома в экосистемах Amazon, Apple и Google. Пользователи могут автоматизировать другие умные устройства в доме в зависимости от статуса гаджета. Например, при подключении к видеоконференции благодаря интеграции с macOS устройство автоматически переходит в режим «Он Калл» и отключает уведомления.

Для разработчиков Бусй Бар поставляется с открытым программным обеспечением (опен фирмваре). Программисты могут создавать собственные виджеты, используя библиотеки Пйтон и ТйпеСкрипт, а также ХТТП API и МКТТ. Компания планирует выпустить приложения для iOS, Android и macOS, а версия для Windows появится чуть позже.

Продажи Бусй Бар ожидаются с 14 июля. Первые 3000 покупателей смогут приобрести гаджет за 199 долларов, после чего его официальная цена составит 249 долларов. В будущем Флиппер Девикес намерена выпустить аксессуары, такие как крепления для настенного монтажа и защитные стекла.