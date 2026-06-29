В Китае строится крупнейший в мире завод по производству телевизоров

Технологический гигант из Китая, корпорация TCL, стремится установить мировой рекорд по производству телевизоров. Компания планирует увеличить объем инвестиций в зону высоких технологий Чжункай и значительно расширить свои производственные мощности. После выхода проекта на полную мощность данный регион превратится в крупнейшую в мире промышленную базу, производящую более 50 миллионов телевизоров в год. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

По данным иксбт.ком, данный проект будет реализован на базе TCL Кингстар Апплианке, крупнейшего подразделения группы TCL. Предприятие, основанное в 1994 году, по сей день остается основным производственным ядром компании. С помощью новой стратегии расширения Китай намерен укрепить лидерство не только на внутреннем рынке, но и в глобальном масштабе.

Глобальный кластер и стратегическое партнерство

Зона Чжункай в городе Хуйчжоу является крупным кластером индустрии дисплеев со сверхвысоким разрешением (Ultra ХД). Здесь сосредоточили свои мощности не только TCL, но и такие всемирно известные бренды, как КСОТ, Асахи Гласс и Могао Течнологй. В регионе работают 3 крупных предприятия с доходом более 10 миллиардов юаней и 45 предприятий с доходом выше 100 миллионов юаней.

TCL не ограничивается только Китаем и имеет собственные заводы на международной арене. У компании есть крупные производственные базы в таких странах, как Вьетнам, Мексика, Бразилия и Пакистан. На рынке Узбекистана продукция этого бренда также привлекает внимание покупателей своей доступностью и качеством.

Подъем технологии Mini LED

На данный момент телевизоры TCL входят в тройку лидеров по объему продаж более чем в 20 странах мира. Особенно впечатляющие темпы роста наблюдаются в сегменте современных телевизоров на базе технологии Mini LED. Согласно статистическим данным, в первом квартале 2024 года поставки продукции этого типа выросли на 102,1% по сравнению с прошлым годом.

На международных рынках спрос на Mini LED телевизоры вырос еще быстрее — почти на 178,3%. Эти показатели означают, что потребители переходят с традиционных экранов на новые технологии с более высокой яркостью и уровнем контрастности. Строящийся суперзавод призван удовлетворить именно этот растущий спрос.

Резюмируя, данная инициатива компании TCL окажет серьезное влияние на цены и технологическую конкуренцию на глобальном рынке телевизоров. Ожидается, что доведение объема производства до 50 миллионов единиц приведет к снижению себестоимости продукции и сделает инновационные решения еще более массовыми.