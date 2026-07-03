ЧМ-2026. Португалия забила на 90+4-й минуте и вышла в 1/8 финала

Завершился один из самых напряженных матчей 1/16 финала ЧМ-2026 (Раунд 32 в рамках первой в истории системы из 48 команд). Подопечные Роберто Мартинеса, уступая в счете на протяжении игры, проявили настоящий характер и волю к победе.

Хроника матча и голы

53-я минута: Хорваты открыли счет благодаря голу опытного Ивана Перишича , поставив португальцев в сложное положение — 0:1 .

68-я минута: Капитан сборной Криштиану Роналду хладнокровно реализовал пенальти, восстановив равновесие — 1:1 .

90+4-я минута: Тактический ход Мартинеса принес свои плоды. Вышедший на замену Гонсалу Рамуш забил победный гол в кульминационные минуты, добавленные судьей — 2:1.

Составы команд на поле

Португалия&нбсп;— Кошта, Канселу (Рамуш, 63), Диаш, Вейга, Мендеш, Невеш, Витинья (Силва, 62), Фернандеш (Семеду, 63), Нету, Леау, Роналду.

Хорватия&нбсп;— Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Влашич, Сучич, Батурина, Будимир.

Следующий этап: нас ждет суперстолкновение!

Успешно преодолев барьер в лице Хорватии, сборная Португалии официально вышла в 1/8 финала. Теперь на пути к четвертьфиналу их ждет один из главных фаворитов турнира — Испания.

Это классическое Пиренейское дерби между Роналду и «Ла Фурия Роха», несомненно, обещает стать одним из самых жарких матчей ЧМ-2026!