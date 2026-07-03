Xiaomi выпускает на глобальный рынок новый Повер Банк емкостью 20 000 mAh

·24·Технологии
Xiaomi выпускает на глобальный рынок новый Повер Банк емкостью 20 000 mAh

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится представить на международном рынке свой очередной доступный и емкий внешний аккумулятор Повер Банк 20000 22.5В. Устройство уже появилось на глобальном сайте компании, что свидетельствует о начале продаж на мировых рынках, включая Узбекистан и страны Европы, в ближайшие дни. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Главная особенность новой модели заключается в ее высокой емкости и компактном дизайне. Устройство обладает зарядом 20 000 mAh (74 Wh), чего достаточно для полной зарядки современных смартфонов в среднем 3-4 раза. По данным иксбт.ком, глобальная версия отличается от варианта для внутреннего рынка Китая одной деталью: в международной модели отсутствует встроенный кабель в корпусе.

Технические характеристики и порты подключения

Устройство оснащено тремя портами, позволяющими заряжать несколько гаджетов одновременно. В частности, пользователям доступны один порт USB Тйпе-К и два порта USB Тйпе-А. Это позволяет одновременно заряжать не только смартфоны, но и планшеты, смарт-часы или наушники. Максимальная выходная мощность составляет 22,5 В, что обеспечивает поддержку стандартов быстрой зарядки.

Особое внимание уделено вопросу безопасности. Инженеры Xiaomi внедрили в новую модель комплексную систему защиты. Эта система надежно защищает устройство от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и резких скачков напряжения. Такие меры защиты не только продлевают срок службы аккумулятора, но и обеспечивают безопасность пользователя.

Дизайн и ценовая политика

Внешне Повер Банк 20000 22.5В выполнен в классическом стиле. Его размеры составляют 150,6 кс 72,2 кс 26,3 мм, что делает его очень удобным для ношения в сумке или кармане. Ожидается, что на глобальном рынке гаджет будет продаваться преимущественно в черном цвете. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к царапинам при повседневном использовании.

На данный момент официальная цена нового продукта для стран Европы и СНГ не объявлена. Однако на рынке Китая устройство оценивается примерно в 25 долларов США. По мнению экспертов, на глобальном рынке цены могут быть немного выше из-за логистики и налогов, но тем не менее он останется одним из самых конкурентоспособных продуктов в своем сегменте.

Для узбекистанских любителей технологий эта новость особенно актуальна, так как аксессуары бренда Xiaomi очень популярны в нашей стране. Благодаря соотношению качества и цены, этот Повер Банк обещает стать отличным решением для тех, кто отправляется в долгие поездки и активно использует гаджеты в течение дня.

XiaomiPower BankТехнологииГаджетыАккумулятор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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