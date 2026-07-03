Xiaomi выпускает на глобальный рынок новый Повер Банк емкостью 20 000 mAh

Китайский технологический гигант Xiaomi готовится представить на международном рынке свой очередной доступный и емкий внешний аккумулятор Повер Банк 20000 22.5В. Устройство уже появилось на глобальном сайте компании, что свидетельствует о начале продаж на мировых рынках, включая Узбекистан и страны Европы, в ближайшие дни. Об этом сообщает Иксбт.ком новость сообщает.

Главная особенность новой модели заключается в ее высокой емкости и компактном дизайне. Устройство обладает зарядом 20 000 mAh (74 Wh), чего достаточно для полной зарядки современных смартфонов в среднем 3-4 раза. По данным иксбт.ком, глобальная версия отличается от варианта для внутреннего рынка Китая одной деталью: в международной модели отсутствует встроенный кабель в корпусе.

Технические характеристики и порты подключения

Устройство оснащено тремя портами, позволяющими заряжать несколько гаджетов одновременно. В частности, пользователям доступны один порт USB Тйпе-К и два порта USB Тйпе-А. Это позволяет одновременно заряжать не только смартфоны, но и планшеты, смарт-часы или наушники. Максимальная выходная мощность составляет 22,5 В, что обеспечивает поддержку стандартов быстрой зарядки.

Особое внимание уделено вопросу безопасности. Инженеры Xiaomi внедрили в новую модель комплексную систему защиты. Эта система надежно защищает устройство от перегрева, перегрузки, короткого замыкания и резких скачков напряжения. Такие меры защиты не только продлевают срок службы аккумулятора, но и обеспечивают безопасность пользователя.

Дизайн и ценовая политика

Внешне Повер Банк 20000 22.5В выполнен в классическом стиле. Его размеры составляют 150,6 кс 72,2 кс 26,3 мм, что делает его очень удобным для ношения в сумке или кармане. Ожидается, что на глобальном рынке гаджет будет продаваться преимущественно в черном цвете. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к царапинам при повседневном использовании.

На данный момент официальная цена нового продукта для стран Европы и СНГ не объявлена. Однако на рынке Китая устройство оценивается примерно в 25 долларов США. По мнению экспертов, на глобальном рынке цены могут быть немного выше из-за логистики и налогов, но тем не менее он останется одним из самых конкурентоспособных продуктов в своем сегменте.

Для узбекистанских любителей технологий эта новость особенно актуальна, так как аксессуары бренда Xiaomi очень популярны в нашей стране. Благодаря соотношению качества и цены, этот Повер Банк обещает стать отличным решением для тех, кто отправляется в долгие поездки и активно использует гаджеты в течение дня.