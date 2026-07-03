Марк Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются медленнее, чем ожидалось

·3·Технологии
Марк Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются медленнее, чем ожидалось

Глава корпорации Meta Марк Цукерберг раскрыл, что стратегия компании в области искусственного интеллекта (AI) не приносит ожидаемых результатов. Выступая на внутреннем собрании, генеральный директор отметил, что темпы развития AI-агентов не ускорились так, как планировало руководство. Эта ситуация показывает, что процесс замены человеческого труда искусственным интеллектом в мире технологий оказывается сложнее, чем предполагалось. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

По данным агентства Reuters, Цукерберг на закрытом совещании в четверг сообщил сотрудникам, что трансформация AI-агентов не «ускорилась» должным образом. Ранее руководство Meta выражало уверенность, что эти технологии резко повысят эффективность работы и автоматизируют многие процессы. Однако на практике внедрение новых систем и их применение вместо людей требует гораздо большего времени.

В начале этого года Meta сократила почти 10% своего штата, что составило около 8 000 сотрудников. По данным Bloomberg, еще 7 000 человек были переведены в различные AI-подразделения, включая специальную группу под названием «Agent Transformation» (Трансформация агентов). Цукерберг признал, что процессы сокращения и перераспределения кадров прошли не так «гладко», как ожидалось.

Текучесть кадров и неожиданные трудности

По словам главы компании, массовые увольнения были проведены для адаптации к изменениям на технологическом рынке. Руководство опасалось, что без оперативных мер Meta может отстать в конкурентной борьбе. Однако преимущества новой AI-структуры еще не проявились в полной мере. Цукерберг надеется, что в ближайшие 3–6 месяцев инвестиции начнут приносить плоды.

В то же время распространяются различные сообщения об атмосфере внутри Meta. Некоторые инженеры описывают рабочий режим в новых AI-подразделениях как крайне тяжелый и сопряженный с психологическим давлением. Это свидетельствует о внутренних трудностях компании на пути к победе в технологической гонке. Для специалистов из Узбекистана эта ситуация также может стать важным уроком: даже крупнейшие техгиганты допускают ошибки в кадровых вопросах при интеграции AI.

В текущем году Meta планирует потратить астрономическую сумму — до 145 миллиардов долларов — на развитие AI-инфраструктуры. Эти средства будут направлены в основном на увеличение вычислительных мощностей и обучение новых моделей. Покупая самые современные чипы у таких поставщиков, как NVIDIA, компания намерена укрепить свои позиции против ChatGPT и других конкурентов.

Резюмируя, на примере Meta видно, что революция искусственного интеллекта — это не только алгоритмы, но и сложный процесс, связанный с управлением и человеческими ресурсами. Заявление Цукерберга вновь обнажило разрыв между технологическим оптимизмом и реальными возможностями.

MetaMark ZuckerbergИскусственный ИнтеллектТехнологииIT-рынок
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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