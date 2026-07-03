Kia установила абсолютный рекорд на рынке США: спрос на гибридные модели резко вырос

Южнокорейский автогигант Kia переживает самый успешный период в своей истории на рынке Соединенных Штатов Америки. Компания зафиксировала абсолютные рекорды по показателям продаж по итогам июня и первого полугодия текущего года. По данным иксбт.ком, успеху бренда в США в основном способствовали кроссоверы с гибридными технологиями. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

В течение июня Kia успешно продала в США 70 507 автомобилей, что стало самым высоким результатом бренда за всю историю для этого месяца. Результаты первых шести месяцев года (январь-июнь) также оказались рекордными: дилерами было реализовано в общей сложности 430 727 автомобилей. Эти показатели свидетельствуют о том, что бренд Kia продолжает укреплять свои позиции на рынке Северной Америки.

Резкий скачок продаж гибридных моделей

Основным драйвером данного роста выступают гибридные модели. По сравнению с июнем прошлого года продажи гибридных автомобилей выросли на целых 187%. В частности, самую высокую динамику показали следующие модели:

Sportage Хйбрид — продажи выросли на 165%;

Соренто Хйбрид — рост на 145%;

Карнивал Хйбрид — рост на 54%.

Учитывая высокий интерес к моделям Kia и на рынке Узбекистана, эта тенденция в США указывает на растущую глобальную потребность в гибридных и экономичных автомобилях. Модель Sportage в июне была продана тиражом 15 995 единиц, сохранив статус самого востребованного автомобиля бренда.

Результаты в разрезе моделей

Второе место по продажам занял обновленный кроссовер Теллуриде (11 432 единицы, +23,7%). Тройку лидеров замкнул седан К4. Хотя продажи этой модели снизились на 8,7% по сравнению с прошлым годом, с показателем в 10 553 единицы он по-прежнему остается в рядах лидеров. Также седан среднего класса К5 зафиксировал рост на 13,6%, найдя 6 378 покупателей.

В сегменте электромобилей ситуация иная. Спрос на компактную модель EV6 немного снизился (584 единицы), в то время как продажи флагманского электрического кроссовера бренда EV9 выросли на 42,3%, составив 1 299 единиц. Это свидетельствует о растущем интересе потребителей к более крупным и роскошным электрическим внедорожникам.

По итогам полугодия модель Sportage с продажами в 94 907 единиц является абсолютным лидером Kia в США. Следующие позиции заняли модели Теллуриде (73 602), К4 (73 579), Соренто (49 348) и Карнивал (40 068). По мнению экспертов, Kia продолжит создавать серьезную конкуренцию традиционным лидерам американского рынка — местным и японским брендам — благодаря своей агрессивной ценовой политике и современному дизайну.