Сегодня на ЧМ-2026 пройдут еще три решающих матча...
На чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжается ажиотаж плей-офф.
Сегодня вечером и завтра утром состоятся следующие три встречи 1/16 финала. За выход в четвертьфинал сразятся сборные Австралии, Египта, Аргентины, Кабо-Верде, Колумбии и Ганы.
Австралия и Египет сыграют первыми
3 июля в 23:00 по ташкентскому времени начнется матч между национальными сборными Австралии и Египта.
Обе команды будут бороться за право продолжить участие в турнире и выйти в следующий этап.
Аргентина против Кабо-Верде
Утром 4 июля на поле выйдет один из фаворитов турнира — сборная Аргентины.
Аргентинцы в 03:00 сразятся с командой Кабо-Верде за путевку в четвертьфинал.
Соперник Колумбии — Гана
В последнем матче дня столкнутся национальные сборные Колумбии и Ганы.
Эта встреча начнется 4 июля в 06:30 по ташкентскому времени.
ЧМ-2026. Матчи 1/16 финала
3 июля
23:00 — Австралия — Египет
4 июля
03:00 — Аргентина — Кабо-Верде
06:30 — Колумбия — Гана
Победители всех трех встреч пройдут в четвертьфинальную стадию чемпионата мира. Болельщиков ждет еще одна насыщенная футболом и эмоциональная ночь.
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