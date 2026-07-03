Сегодня на ЧМ-2026 пройдут еще три решающих матча...

На чемпионате мира 2026 года, который принимают США, Канада и Мексика, продолжается ажиотаж плей-офф.

Сегодня вечером и завтра утром состоятся следующие три встречи 1/16 финала. За выход в четвертьфинал сразятся сборные Австралии, Египта, Аргентины, Кабо-Верде, Колумбии и Ганы.

Австралия и Египет сыграют первыми

3 июля в 23:00 по ташкентскому времени начнется матч между национальными сборными Австралии и Египта.

Обе команды будут бороться за право продолжить участие в турнире и выйти в следующий этап.

Аргентина против Кабо-Верде

Утром 4 июля на поле выйдет один из фаворитов турнира — сборная Аргентины.

Аргентинцы в 03:00 сразятся с командой Кабо-Верде за путевку в четвертьфинал.

Соперник Колумбии — Гана

В последнем матче дня столкнутся национальные сборные Колумбии и Ганы.

Эта встреча начнется 4 июля в 06:30 по ташкентскому времени.

ЧМ-2026. Матчи 1/16 финала

3 июля

23:00 — Австралия — Египет

4 июля

03:00 — Аргентина — Кабо-Верде

06:30 — Колумбия — Гана

Победители всех трех встреч пройдут в четвертьфинальную стадию чемпионата мира. Болельщиков ждет еще одна насыщенная футболом и эмоциональная ночь.