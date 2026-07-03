Арнаутович обратился к товарищам по команде после матча против Испании

·0·Спорт
Арнаутович обратился к товарищам по команде после матча против Испании

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович поделился своими мыслями после матча против Испании в 1/16 финала ЧМ-2026.

Опытный футболист признал превосходство соперника, однако отметил, что сценарий матча мог полностью измениться, если бы Австрия забила первой.

«Если сильный соперник побеждает, нужно это признать»

Арнаутович назвал уверенную победу Испании заслуженной.

«Если соперник сильнее и одерживает уверенную победу, нужно это признать», — сказал он.

В то же время нападающий заметил, что у Австрии также была возможность повлиять на исход игры.

«Думаю, если бы первый гол забили мы, игра могла бы пройти иначе».

Высоко оценил Испанию

Марко Арнаутович отдельно отметил силу национальной сборной Испании.

«Я с большим уважением отношусь к Испании. Это великолепная команда и, безусловно, один из главных фаворитов этого чемпионата мира», — заявил футболист.

«Держите голову высоко»

Несмотря на то, что участие Австрии в мундиале завершилось, Арнаутович призвал товарищей по команде не впадать в уныние.

«Ребята не должны слишком расстраиваться. Держите голову высоко — мы снова смогли создать историю», — цитирует его официальный сайт ФИФА.

Австрия уступила в плей-офф такому сильному сопернику, как Испания. Однако, по мнению Арнаутовича, участие команды в чемпионате мира всё равно останется историческим результатом для футбола страны.

Марко АрнаутовичИспанияАвстрияФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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