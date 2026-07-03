Загадочная операционная система Project Aion от Microsoft показана на видео

В мире технологий распространилась новость, вызвавшая большой резонанс: в сеть утекло видео, демонстрирующее работу новой операционной системы корпорации Microsoft под кодовым названием Project Aion. Ожидается, что эта система, значительно отличающаяся от традиционной концепции Windows, станет фундаментом для компьютеров будущего, основанных на искусственном интеллекте и облачных технологиях. Об этом Ixbt.com сообщает .

по данным ixbt.com, это видео было записано в течение 2024 года и представляет собой один из экспериментов во внутренних лабораториях Microsoft. На данный момент официальная презентация системы не проводилась, и неизвестно, будет ли она выпущена для массового использования. Однако разработки в рамках Project Aion могут найти отражение в будущих продуктах компании, в частности, в обновлениях Windows 11 или Windows 12.

Project Aion не имеет классической архитектуры Windows, а опирается на ее значительно сокращенную и оптимизированную версию под названием Win3. В качестве основных столпов системы выбраны искусственный интеллект и браузер Microsoft Edge. Такой подход напоминает систему ChromeOS от Google, но Microsoft делает основной акцент на возможностях AI.

Веб-приложения и облачное будущее

Самая важная особенность этой операционной системы заключается в том, что она не может запускать традиционные (.exe) приложения для Windows непосредственно на устройстве. Вместо этого Project Aion обслуживает пользователей через веб-сайты и прогрессивные веб-приложения (PWA). Это обеспечивает высокую скорость работы системы и низкое энергопотребление.

Если пользователю потребуются сложные программы, например, тяжелые графические редакторы или специализированное бизнес-ПО, Microsoft планирует предоставлять их через облачные сервисы. В частности, с помощью сервиса Windows 365 предполагается запуск полнофункциональных программ с использованием мощностей удаленных серверов. Это позволит выполнять профессиональные задачи даже на слабых ноутбуках.

Для рынка Узбекистана такие легкие операционные системы также имеют большое значение. В нашей стране высок спрос на доступные, но быстрые устройства для образования и офисной работы. Ноутбуки с установленными системами вроде Project Aion могут стать удобным и бюджетным решением для школьников и студентов, так как они не требуют мощного аппаратного обеспечения.

Windows как агент искусственного интеллекта

Руководство Microsoft ранее неоднократно подчеркивало намерение поднять систему Windows с уровня простого интерфейса до полноценного «AI-агента». Велика вероятность, что проект Project Aion является частью именно этой стратегии. Ожидается, что система будет изучать привычки пользователя, заранее подготавливать необходимые данные и самостоятельно выполнять сложные команды.

Пока что Project Aion остается лишь экспериментальным проектом. Однако действия технологического гиганта в этом направлении показывают, что в будущем мы откажемся от тяжелых и сложных операционных систем в пользу легких платформ, полностью завязанных на интернете и искусственном интеллекте. Microsoft готовится заявить о себе в конкуренции с Apple и Google.