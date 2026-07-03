Загадочная операционная система Project Aion от Microsoft показана на видео

·2·Технологии
Загадочная операционная система Project Aion от Microsoft показана на видео

В мире технологий распространилась новость, вызвавшая большой резонанс: в сеть утекло видео, демонстрирующее работу новой операционной системы корпорации Microsoft под кодовым названием Project Aion. Ожидается, что эта система, значительно отличающаяся от традиционной концепции Windows, станет фундаментом для компьютеров будущего, основанных на искусственном интеллекте и облачных технологиях. Об этом Ixbt.com сообщает .

по данным ixbt.com, это видео было записано в течение 2024 года и представляет собой один из экспериментов во внутренних лабораториях Microsoft. На данный момент официальная презентация системы не проводилась, и неизвестно, будет ли она выпущена для массового использования. Однако разработки в рамках Project Aion могут найти отражение в будущих продуктах компании, в частности, в обновлениях Windows 11 или Windows 12.

Project Aion не имеет классической архитектуры Windows, а опирается на ее значительно сокращенную и оптимизированную версию под названием Win3. В качестве основных столпов системы выбраны искусственный интеллект и браузер Microsoft Edge. Такой подход напоминает систему ChromeOS от Google, но Microsoft делает основной акцент на возможностях AI.

Веб-приложения и облачное будущее

Самая важная особенность этой операционной системы заключается в том, что она не может запускать традиционные (.exe) приложения для Windows непосредственно на устройстве. Вместо этого Project Aion обслуживает пользователей через веб-сайты и прогрессивные веб-приложения (PWA). Это обеспечивает высокую скорость работы системы и низкое энергопотребление.

Если пользователю потребуются сложные программы, например, тяжелые графические редакторы или специализированное бизнес-ПО, Microsoft планирует предоставлять их через облачные сервисы. В частности, с помощью сервиса Windows 365 предполагается запуск полнофункциональных программ с использованием мощностей удаленных серверов. Это позволит выполнять профессиональные задачи даже на слабых ноутбуках.

Для рынка Узбекистана такие легкие операционные системы также имеют большое значение. В нашей стране высок спрос на доступные, но быстрые устройства для образования и офисной работы. Ноутбуки с установленными системами вроде Project Aion могут стать удобным и бюджетным решением для школьников и студентов, так как они не требуют мощного аппаратного обеспечения.

Windows как агент искусственного интеллекта

Руководство Microsoft ранее неоднократно подчеркивало намерение поднять систему Windows с уровня простого интерфейса до полноценного «AI-агента». Велика вероятность, что проект Project Aion является частью именно этой стратегии. Ожидается, что система будет изучать привычки пользователя, заранее подготавливать необходимые данные и самостоятельно выполнять сложные команды.

Пока что Project Aion остается лишь экспериментальным проектом. Однако действия технологического гиганта в этом направлении показывают, что в будущем мы откажемся от тяжелых и сложных операционных систем в пользу легких платформ, полностью завязанных на интернете и искусственном интеллекте. Microsoft готовится заявить о себе в конкуренции с Apple и Google.

MicrosoftWindowsProject AionИскусственный ИнтеллектТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлен конкурс Стартуп Баттлефиелд для стартапов Австралии и Новой ЗеландииОбъявлен конкурс Стартуп Баттлефиелд для стартапов Австралии и Новой ЗеландииСегодня, 05:20Xiaomi выпускает на глобальный рынок новый Повер Банк емкостью 20 000 mAhXiaomi выпускает на глобальный рынок новый Повер Банк емкостью 20 000 mAhСегодня, 04:56Марк Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются медленнее, чем ожидалосьМарк Цукерберг признал, что ИИ-агенты развиваются медленнее, чем ожидалосьСегодня, 04:51США передают космическую разведку частному сектору: миссия Виктус ХазеСША передают космическую разведку частному сектору: миссия Виктус ХазеСегодня, 04:22Конкурент NVIDIA Etched планирует получить доступ к мощностям TSMC через АризонуКонкурент NVIDIA Etched планирует получить доступ к мощностям TSMC через АризонуСегодня, 03:25Intel совершает революцию на рынке портативных консолей: первые тесты МСИ Клав 8 ЭКс AI+Intel совершает революцию на рынке портативных консолей: первые тесты МСИ Клав 8 ЭКс AI+Сегодня, 01:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
NASA нашла самые сильные доказательства жизни на Марсе: новости Персеверанке
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер
iPhone 18 Pro будет толще, чем ожидалось: Apple планирует революцию в системе камер