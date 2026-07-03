Криштиану Роналду стал героем матча против Хорватии

·30·Спорт
Криштиану Роналду стал героем матча против Хорватии

Криштиану Роналду помог сборной Португалии одержать победу в очередном важном матче.

Португалия в 1/16 финала ЧМ-2026 обыграла Хорватию со счетом 2:1, а Роналду был признан лучшим игроком встречи.

Роналду забил с пенальти

Криштиану точно реализовал пенальти в ходе матча, внеся достойный вклад в победу Португалии.

Позже опытный нападающий был заменен по решению тренерского штаба. Его действия на поле были отмечены наградой лучшего игрока матча.

Португалия продолжает путь в плей-офф

Победа над Хорватией со счетом 2:1 обеспечила Португалии выход в 1/8 финала.

Теперь португальцев ждет одно из самых ожидаемых противостояний турнира.

Следующий соперник — Испания

В 1/8 финала Португалия выйдет на поле против национальной сборной Испании.

Матч между двумя футбольными гигантами Иберийского полуострова назначен на 6 июля. Победитель этой встречи пройдет в четвертьфинал чемпионата мира.

Сможет ли Роналду снова помочь своей команде в следующем важном матче — один из главных вопросов, волнующих болельщиков.

Криштиану Роналду
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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