Криштиану Роналду стал героем матча против Хорватии
Криштиану Роналду помог сборной Португалии одержать победу в очередном важном матче.
Португалия в 1/16 финала ЧМ-2026 обыграла Хорватию со счетом 2:1, а Роналду был признан лучшим игроком встречи.
Роналду забил с пенальти
Криштиану точно реализовал пенальти в ходе матча, внеся достойный вклад в победу Португалии.
Позже опытный нападающий был заменен по решению тренерского штаба. Его действия на поле были отмечены наградой лучшего игрока матча.
Португалия продолжает путь в плей-офф
Победа над Хорватией со счетом 2:1 обеспечила Португалии выход в 1/8 финала.
Теперь португальцев ждет одно из самых ожидаемых противостояний турнира.
Следующий соперник — Испания
В 1/8 финала Португалия выйдет на поле против национальной сборной Испании.
Матч между двумя футбольными гигантами Иберийского полуострова назначен на 6 июля. Победитель этой встречи пройдет в четвертьфинал чемпионата мира.
Сможет ли Роналду снова помочь своей команде в следующем важном матче — один из главных вопросов, волнующих болельщиков.
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