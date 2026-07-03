Швейцария — Алжир: объявлены стартовые составы
На Чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала.
В следующем поединке национальные сборные Швейцарии и Алжира сразятся за выход в четвертьфинал. Перед важным противостоянием были объявлены стартовые составы обеих команд.
Матч начнется в 08:00
Встреча Швейцария — Алжир стартует в 08:00 по ташкентскому времени.
Победившая команда получит путевку в 1/8 финала ЧМ-2026.
Стартовый состав Швейцарии
Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканжи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.
Стартовый состав Алжира
Алжир: Бенбутнаб, Белькали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шайби, Марез.
ЧМ-2026. 1/16 финала
Швейцария — Алжир
Время начала: 08:00, по ташкентскому времени.
Обе команды выставляют своих сильнейших футболистов. Теперь всё внимание приковано к матчу, который определит судьбу путевки в четвертьфинал.
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