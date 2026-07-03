Швейцария — Алжир: объявлены стартовые составы

На Чемпионате мира 2026 года продолжаются матчи 1/16 финала.

В следующем поединке национальные сборные Швейцарии и Алжира сразятся за выход в четвертьфинал. Перед важным противостоянием были объявлены стартовые составы обеих команд.

Матч начнется в 08:00

Встреча Швейцария — Алжир стартует в 08:00 по ташкентскому времени.

Победившая команда получит путевку в 1/8 финала ЧМ-2026.

Стартовый состав Швейцарии

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканжи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.

Стартовый состав Алжира

Алжир: Бенбутнаб, Белькали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шайби, Марез.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Швейцария — Алжир

Время начала: 08:00, по ташкентскому времени.

Обе команды выставляют своих сильнейших футболистов. Теперь всё внимание приковано к матчу, который определит судьбу путевки в четвертьфинал.