Де ла Фуэнте: «Великие команды проявляют себя в решающий момент»

·2·Спорт
Де ла Фуэнте: «Великие команды проявляют себя в решающий момент»

Сборная Испании одержала уверенную победу над Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026.

После матча главный тренер команды Луис де ла Фуэнте высоко оценил игру футболистов и отметил, что на следующем этапе плей-офф Испанию ждет еще более сложное испытание.

Предыдущие игры были глубоко проанализированы

По словам Луиса де ла Фуэнте, тренерский штаб детально изучил предыдущие матчи команды перед поединком с Австрией.

«Великие команды проявляют себя в решающий момент. Мы внимательно проанализировали все аспекты предыдущих игр», — заявил специалист.

По его мнению, результат этого анализа был отчетливо виден в действиях Испании на поле.

«Мы провели почти идеальную игру»

Главный тренер Испании отметил, что его команда действовала на высоком уровне практически во всех направлениях в матче против Австрии.

«В игре против Австрии мы продемонстрировали почти идеальную игру практически по всем направлениям», — сказал де ла Фуэнте.

В то же время он подчеркнул, что команда все еще должна расти и становиться сильнее в каждом аспекте.

На следующем этапе конкуренция усилится

Несмотря на то, что Испания вышла в 1/8 финала, де ла Фуэнте призвал команду не расслабляться.

«В 1/8 финала нас ждут еще более сильные соперники», — сказал тренер.

По его мнению, на следующих стадиях чемпионата мира каждая ошибка приобретает решающее значение.

«От этой команды требуется еще больше»

Луис де ла Фуэнте подчеркнул, что главной особенностью сборной Испании является постоянный рост и развитие.

«Постоянный рост и развитие — это наш характер. От этой команды каждый раз требуется еще больше», — приводит слова специалиста официальный сайт FIFA.

Испания в матче против Австрии вновь доказала, что является одним из главных претендентов на чемпионство. Теперь перед командой стоит еще более сложный и ответственный этап плей-офф.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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