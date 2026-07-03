Роналду приблизился к отметке в 1000 голов: он забил 976-й мяч

Сборная Португалии обыграла Хорватию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026 и вышла в четвертьфинал.

В этом матче Криштиану Роналду снова забил гол, доведя общее количество мячей в своей карьере до 976.

Роналду уверенно реализовал пенальти

На 68-й минуте встречи Португалия получила право на одиннадцатиметровый удар.

Криштиану Роналду, подошедший к мячу, эффективно воспользовался возможностью и поразил ворота соперника.

Этот гол стал 976-м в профессиональной карьере португальского футболиста.

До 1000 голов осталось 24 шага

Таким образом, Роналду стал еще ближе к легендарной отметке в 1000 голов.

Теперь ему нужно забить еще 24 мяча, чтобы достичь этого колоссального показателя.

Третий гол на Мундиале

Гол в ворота Хорватии стал третьим для Криштиану на ЧМ-2026.

Ранее на групповом этапе он дважды поразил ворота сборной Узбекистана.

Следующий соперник — Испания

В четвертьфинале сборная Португалии встретится со сборной Испании.

Поединок двух сильных команд назначен на 6 июля. Одним из главных вопросов, волнующих болельщиков, станет очередной шаг Роналду к рубежу в 1000 голов.