Роналду приблизился к отметке в 1000 голов: он забил 976-й мяч
Сборная Португалии обыграла Хорватию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026 и вышла в четвертьфинал.
В этом матче Криштиану Роналду снова забил гол, доведя общее количество мячей в своей карьере до 976.
Роналду уверенно реализовал пенальти
На 68-й минуте встречи Португалия получила право на одиннадцатиметровый удар.
Криштиану Роналду, подошедший к мячу, эффективно воспользовался возможностью и поразил ворота соперника.
Этот гол стал 976-м в профессиональной карьере португальского футболиста.
До 1000 голов осталось 24 шага
Таким образом, Роналду стал еще ближе к легендарной отметке в 1000 голов.
Теперь ему нужно забить еще 24 мяча, чтобы достичь этого колоссального показателя.
Третий гол на Мундиале
Гол в ворота Хорватии стал третьим для Криштиану на ЧМ-2026.
Ранее на групповом этапе он дважды поразил ворота сборной Узбекистана.
Следующий соперник — Испания
В четвертьфинале сборная Португалии встретится со сборной Испании.
Поединок двух сильных команд назначен на 6 июля. Одним из главных вопросов, волнующих болельщиков, станет очередной шаг Роналду к рубежу в 1000 голов.
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