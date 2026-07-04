Златан Ибрагимович о Криштиану Роналду: «Он взял в заложники сборную Португалии»
Один из самых громких представителей футбольного мира Златан Ибрагимович после трудной победы сборной Португалии над Хорватией высказал резкую критику в адрес Криштиану Роналду. По мнению шведского бывшего нападающего, присождение 39-летнего звезды в составе мешает развитию команды, и это решение связано скорее с ностальгией, чем со спортивными принципами. Об этом сообщает Goal.com, передаёт издание.
Как сообщает издание Goal.com, Ибрагимович, выступая в эфире Фокс Спортс в качестве эксперта, с сомнением отнёсся к будущему команды Роберту Мартинеша. По словам Златана, Португалия не добьётся успеха на чемпионате мира 2026 года с 41-летним Роналду. По его мнению, нынешнее состояние нападающего приносит команде скорее вред, чем пользу.
«Это не легендарное лидерство, это просто эго»В своём выступлении Ибрагимович отметил, что подвижность Роналду на поле ограничена и он лишь ждёт мяча в штрафной площади. «Это не легендарное лидерство. Это всего лишь личное эго, взявшее команду в заложники. Роналду утратил свою резкость и технику. Сейчас его поддерживают не ноги, а имя и авторитет прошлого», — говорит Златан.
Кроме того, бывший футболист подкрепил свои мысли примером Гонсалу Рамуша, который вышел на замену в матче Португалии против Хорватии и забил победный гол. По мнению Ибрагимовича, то, что такие молодые и результативные нападающие, как Рамуш, остаются на скамейке запасных, а Роналду выходит в стартовом составе, является «основанной на ностальгии глупостью».
Напомним, матч между Португалией и Хорватией был богат на драматические события. Счёт открыл Иван Перишич, а Криштиану Роналду забил с пенальти и сравнял счёт. В конце матча именно Рамуш забил победный мяч. Однако встреча не обошлась без споров вокруг судейства: гол, забитый Йошко Гвардиолом, был отменён из-за офсайда после проверки VAR, что вызвало серьёзные возражения у наставника хорватов Златко Далича.
Среди узбекистанских футбольных болельщиков также существуют различные мнения относительно будущего Роналду в сборной. Ожидается, что это выступление Ибрагимовича вызовет широкие обсуждения в социальных сетях, поскольку капитан Португалии по-прежнему остаётся одной из ключевых фигур команды.
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