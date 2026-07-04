Златан Ибрагимович о Криштиану Роналду: «Он взял в заложники сборную Португалии»

Один из самых громких представителей футбольного мира Златан Ибрагимович после трудной победы сборной Португалии над Хорватией высказал резкую критику в адрес Криштиану Роналду. По мнению шведского бывшего нападающего, присождение 39-летнего звезды в составе мешает развитию команды, и это решение связано скорее с ностальгией, чем со спортивными принципами. Об этом сообщает Goal.com, передаёт издание.

Как сообщает издание Goal.com, Ибрагимович, выступая в эфире Фокс Спортс в качестве эксперта, с сомнением отнёсся к будущему команды Роберту Мартинеша. По словам Златана, Португалия не добьётся успеха на чемпионате мира 2026 года с 41-летним Роналду. По его мнению, нынешнее состояние нападающего приносит команде скорее вред, чем пользу.

«Это не легендарное лидерство, это просто эго»

В своём выступлении Ибрагимович отметил, что подвижность Роналду на поле ограничена и он лишь ждёт мяча в штрафной площади. «Это не легендарное лидерство. Это всего лишь личное эго, взявшее команду в заложники. Роналду утратил свою резкость и технику. Сейчас его поддерживают не ноги, а имя и авторитет прошлого», — говорит Златан.

Кроме того, бывший футболист подкрепил свои мысли примером Гонсалу Рамуша, который вышел на замену в матче Португалии против Хорватии и забил победный гол. По мнению Ибрагимовича, то, что такие молодые и результативные нападающие, как Рамуш, остаются на скамейке запасных, а Роналду выходит в стартовом составе, является «основанной на ностальгии глупостью».

Напомним, матч между Португалией и Хорватией был богат на драматические события. Счёт открыл Иван Перишич, а Криштиану Роналду забил с пенальти и сравнял счёт. В конце матча именно Рамуш забил победный мяч. Однако встреча не обошлась без споров вокруг судейства: гол, забитый Йошко Гвардиолом, был отменён из-за офсайда после проверки VAR, что вызвало серьёзные возражения у наставника хорватов Златко Далича.

Среди узбекистанских футбольных болельщиков также существуют различные мнения относительно будущего Роналду в сборной. Ожидается, что это выступление Ибрагимовича вызовет широкие обсуждения в социальных сетях, поскольку капитан Португалии по-прежнему остаётся одной из ключевых фигур команды.