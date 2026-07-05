Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии

·58·Спорт
Юрген Клопп назначен главным тренером сборной Германии

Один из самых авторитетных специалистов мирового футбола Юрген Клопп возвращается к тренерской деятельности после длительного перерыва. Бывший наставник «Ливерпуля» официально дал согласие на руководство сборной Германии. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, используя свою традиционную фразу «Хере ве го!». Данное назначение знаменует начало новой эры в немецком футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Приход Клоппа в национальную команду связан с отставкой Юлиана Нагельсманна. Сборная Германии оказалась в глубоком кризисе после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. На стадии 1/16 финала турнира «Бундестим» неожиданно упустила возможность в серии пенальти против Парагвая и преждевременно покинула турнир. Это поражение в серии пенальти стало первым в истории немецкого футбола и послужило приговором для Нагельсманна, приведя к его отставке.

По данным издания Goal.com, в настоящее время Юрген Клопп работает в системе группы Red Булл на должности руководителя глобального футбольного отдела. Однако предложение возглавить главную команду своей страны побудило его вновь вернуться к бровке поля. В интервью телеканалу Магента ТВ Клопп подтвердил ведущиеся переговоры и признал, что процесс развивался очень быстро.

Новые полномочия Клоппа и революционные планы

Немецкий футбольный союз (ДФБ) рассматривает Клоппа не просто как главного тренера, а как руководителя, призванного реформировать всю систему. По имеющимся данным, специалисту предоставлены широкие полномочия по полному изменению игрового стиля сборной и перестройке молодёжной системы. Клопп намерен внедрить свою знаменитую философию «гегенпрессинга» теперь уже на уровне национальной команды.

Ожидается, что в новой работе Клоппу поможет его многолетний партнёр Пеп Лейндерс. Лейндерс недавно завершил свою деятельность в системе «Манчестер Сити» и в настоящее время является свободным агентом. Воссоздание этого тандема вызывает большие надежды у немецких болельщиков, поскольку вместе с «Ливерпулем» они завоевали множество трофеев.

В настоящее время между Клоппом и руководителем Red Булл Оливером Минцлаффом ведутся финальные переговоры о расторжении действующего контракта. Клопп проработал в этой компании 19 месяцев и желает уйти из неё достойным образом. «Я уважаю контракты, но работа с ДФБ — для меня большая честь. Надеюсь, будет принято решение, выгодное для всех сторон», — подчеркнул тренер.

Данное назначение имеет чрезвычайно важное значение для немецкого футбола. В последние годы команда, терпящая неудачи на крупных турнирах, нуждалась в таком харизматичном тренере с победным духом, как Клопп. Теперь все взгляды в мире будут прикованы к тому, каких результатов Клопп сможет добиться на уровне национальной сборной.

Юрген КлоппГерманияФутболТрансферRed Bull
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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