Где посмотреть финал ЧМ-2026?

Сегодня, 19 июля, футбольных болельщиков ждет самый ожидаемый матч чемпионата мира–2026. В финале Испания выйдет на поле против Аргентины.

Встреча начнется в 00:00 по ташкентскому времени. Узбекские болельщики смогут посмотреть этот решающий матч в прямом эфире на телеканалах ZO‘R TV и Futbol TV.

Данное противостояние является главным событием турнира, в котором два футбольных гиганта сразятся за звание чемпиона мира. Именно поэтому внимание футбольных фанатов всего мира приковано к сегодняшнему финалу.