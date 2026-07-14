Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ижтимоий тармоқларда мотоблок ва эски “Жигули” автомобили қисмларини бирлаштириб ясалган ўзига хос қишлоқ хўжалиги техникаси акс этган видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Уни яратган ҳунарманд бу ихтиро деҳқонлар учун арзон ва қулай ечим бўлишини таъкидлаб, буюртма асосида бошқаларга ҳам тайёрлаб беришини маълум қилди.
Видеода техниканинг олд қисми одатий икки ғилдиракли мотоблокдан, орқа қисми эса “Жигули”нинг кузови ва ўриндиқларидан йиғилганини кўриш мумкин. Мазкур конструкция қишлоқ шароитида юк ташиш ва дала ишларини енгиллаштириш мақсадида ишлаб чиқилган.
Видео муаллифи устанинг маҳоратини юқори баҳолаб, бу каби ихтиро кўпчиликни ҳайратга солишини айтган. Ихтирочи эса техника амалиётда ўзини оқлаганини билдириб, қизиқиш билдирганлар учун шундай транспорт воситасини тайёрлаб беришга тайёрлигини маълум қилди.
…