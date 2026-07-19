Ферран Торрес близок к переходу в ПСЖ: что стоит за решением «Барселоны»?

·40·Спорт
Ферран Торрес близок к переходу в ПСЖ: что стоит за решением «Барселоны»?

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в Париже. По сообщениям испанской прессы, переговоры между ПСЖ и каталонцами продвинулись вперед, а сам футболист не против нового вызова.

Однако на данный момент трансфер официально не подтвержден. Судьба сделки зависит от суммы перехода и планов «Барселоны» по усилению линии атаки.

Переговоры приближаются к решающей стадии

Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ начал серьезные действия по подписанию Феррана Торреса. Переговоры между сторонами продвинулись довольно далеко, и испанский футболист также положительно оценивает вариант перехода в парижский клуб.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике хорошо знает возможности Торреса. Они ранее работали вместе в сборной Испании, и специалист ценит способность игрока действовать на нескольких позициях в атаке.

Тем не менее, клубы пока не объявляли об официальном соглашении. По этой причине трансфер следует рассматривать не как свершившийся факт, а как переговоры с высокой долей вероятности.

Почему «Барселона» может продать своего нападающего?

Контракт Феррана Торреса с «Барселоной» действует до 30 июня 2027 года. Это означает, что если каталонцы не примут решение по его будущему этим летом, то в следующем сезоне футболист войдет в последний год своего контракта.

Есть и финансовый аспект. Согласно сообщениям, в случае продления контракта с Торресом «Барселона» должна будет выплатить его бывшему клубу «Манчестер Сити» дополнительные 8 миллионов евро. Продажа игрока сейчас может избавить каталонцев от этих расходов.

Кроме того, сообщается, что «Барселона» планирует обновить линию атаки и приобрести нового центрального нападающего. Трансфер Торреса может высвободить средства для покупки нового игрока и разгрузить зарплатную ведомость.

Ферран провел свой самый результативный сезон

26-летний нападающий в прошлом сезоне провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и забил 21 гол. Это стало его лучшим личным результатом в составе каталонцев.

Несмотря на то, что Торрес не всегда был игроком основного состава, он стал важным футболистом ротации для Ханса-Дитера Флика. Он может действовать как центральный нападающий, так и на обоих флангах.

Трансфермаркт оценивает его текущую рыночную стоимость в 50 миллионов евро. Также футболист пока числится в официальном составе «Барселоны» под 7-м номером.

Кто больше выиграет от трансфера?

ПСЖ через Торреса может получить универсального и опытного футболиста в линию атаки. Хорошее знание стиля Луиса Энрике поможет ему быстро адаптироваться в Париже.

«Барселона» же может направить средства от трансфера на покупку нового нападающего и избежать дополнительных выплат, связанных с продлением контракта.

Однако продажа футболиста, забившего 21 гол, — решение не самое безопасное. Торрес демонстрировал свою эффективность даже в условиях отсутствия гарантии места в основном составе. Теперь главный вопрос — сделает ли ПСЖ официальное предложение, которое устроит «Барселону», или очередной громкий трансфер останется на уровне слухов?

Ферран ТорресБарселонаПСЖМанчестер СитиЛуис Энрике
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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