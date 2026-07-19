Арбелоа попросил у «Реала» своего подопечного: Паласиос близок к переходу в АПЛ...

Талантливый полузащитник академии «Реала» Сесар Паласиос может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа попросил руководство лондонского клуба изучить возможность трансфера 21-летнего футболиста.

Испанский специалист прекрасно знаком с возможностями Паласиоса. Однако главная интрига заключается в том, в каком формате будет осуществлен трансфер и готов ли «Реал» полностью расстаться со своим воспитанником.

Арбелоа выбрал одну из первых трансферных целей

По информации издания АС, Альваро Арбелоа определил Сесара Паласиоса как одного из главных кандидатов для своего нового проекта в «Фулхэме».

Тренер порекомендовал руководству лондонского клуба рассмотреть трансфер игрока. Поскольку Арбелоа и Паласиос вместе работали в академии «Реала», специалист хорошо знает его сильные стороны и потенциал.

«Фулхэм» официально назначил Арбелоа главным тренером 7 июля. Испанский специалист подписал с лондонским клубом трехлетний контракт.

Близок ли Паласиос к уходу из «Реала»?

Сесар Паласиос принимает участие в предсезонной подготовке с основной командой «Реала». Несмотря на это, по данным АС, высока вероятность того, что футболист начнет новый сезон в другом клубе.

Ранее была достигнута устная договоренность о его переходе в итальянский «Комо», но трансфер не был завершен. Также интерес к игроку проявляли «Порту» и «Осасуна», однако серьезных переговоров в этих направлениях не велось.

Теперь личный интерес Арбелоа может вывести «Фулхэм» на первое место в борьбе за Паласиоса.

Какое условие поставит «Реал»?

Действующий контракт Паласиоса с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года. По этой причине «Реал» не намерен отпускать футболиста бесплатно.

Финансовые условия потенциальной сделки пока не разглашаются. «Фулхэм» может предложить один из следующих вариантов:

полный выкуп футболиста;

покупка части трансферных прав;

аренда с правом последующего выкупа.

Поскольку мадридцы заинтересованы в будущем прогрессе молодого игрока, они могут попытаться включить в контракт пункт об обратном выкупе или процент от следующей продажи. На данный момент это лишь вероятный сценарий, основанный на источниках, а не официальное соглашение.

В чем главное преимущество Паласиоса?

21-летний испанец в основном действует как атакующий полузащитник. Помимо центра, он может играть и на флангах.

В прошлом сезоне Паласиос получил шанс и в основной команде «Реала». Он принял участие в пяти матчах Ла Лиги, а также выходил на поле в Кубке и еврокубках.

Его техника, работа с мячом и умение подключаться к атакам могут быть полезны для новой команды Арбелоа. А физическая борьба в Премьер-лиге станет для Паласиоса очередным серьезным испытанием.

Кого еще Арбелоа хочет забрать из «Реала»?

Согласно сообщениям, Паласиос — не единственный мадридский футболист, к которому проявляет интерес тренер «Фулхэма». Арбелоа планирует пригласить в Англию еще нескольких молодых игроков из своего бывшего клуба, которых он хорошо знает.

Его цель — использовать в процессе адаптации к новому чемпионату футболистов, которым он доверяет и которые понимают его тактические требования.

На данный момент неизвестно, отправил ли «Фулхэм» официальное предложение по Паласиосу. Но личное требование Арбелоа значительно повысило вероятность осуществления трансфера.

Теперь основное решение зависит от «Реала»: позволит ли клуб своему воспитаннику получать постоянную игровую практику в Премьер-лиге или сохранит его для основной команды?