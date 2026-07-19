Узбекское дзюдо доминирует в Азии: 20 медалей завоевано в Аммане

Узбекские юные дзюдоисты завершили чемпионат Азии среди юниоров, прошедший в столице Иордании Аммане, с абсолютным преимуществом. Наши представители завоевали 11 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых — всего 20 медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.

Даже во второй день соревнований, в которых приняли участие более 170 спортсменов из 20 стран, сборная Узбекистана показала, кто является главной силой на татами.

Еще пять чемпионов Азии за один день

Во второй день соревнований узбекские дзюдоисты завоевали восемь медалей. Пять из них — золотые: Бехрузбек Усмонов, Журабек Эшпулатов, Алибек Дурдиев, Зухра Алимова и Паризода Йулдошева поднялись на высшую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях.

Обладатели золотых медалей:

73 кг: Бехрузбек Усмонов;

90 кг: Журабек Эшпулатов;

+90 кг: Алибек Дурдиев;

57 кг: Зухра Алимова;

63 кг: Паризода Йулдошева.

Добавлены две серебряные и одна бронзовая медали

В весовой категории до 81 кг Самандар Суннатов дошел до финала и завоевал серебряную медаль. В соревнованиях среди девушек в весовой категории до 63 кг Динора Самандарова заняла второе место.

Пошшожон Жумабоева, выступавшая в весовой категории до 70 кг, удостоилась бронзовой медали.

Огромный отрыв от соперников

В итоговой таблице медалей Узбекистан с 11 золотыми наградами стал явным лидером. Занявшие второе место спортсмены из Казахстана завоевали 2 золотые, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Тройку лидеров замкнула сборная Ирана с 2 золотыми и 2 бронзовыми медалями. Таким образом, Узбекистан опередил своих ближайших преследователей по количеству золотых медалей на девять наград.

Итоговый результат в Аммане

Общий показатель юношеской сборной Узбекистана:

Медаль Количество Золото 11 Серебро 4 Бронза 5 Всего 20

Результат в Аммане показал, что не только сегодняшний день, но и будущее поколение узбекского дзюдо обладает огромным потенциалом. Теперь перед этими чемпионами стоит задача закрепить свои позиции на международных соревнованиях среди молодежи и взрослых.