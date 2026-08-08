Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рекомендовал лондонскому «Арсеналу» подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, ситуация которого вскоре может измениться. Как сообщает Метро, после неудачной попытки приобрести звезду «Реала» Винисиуса Жуниора «канониры» продолжают активно искать нового левого вингера на трансферном рынке, и английский нападающий может стать логичным решением. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как стало известно, после ухода Леандро Троссарда «Арсенал» был готов сделать Винисиуса Жуниора самым высокооплачиваемым игроком в истории Английской Премьер-лиги, чтобы усилить линию атаки. Однако футболист предпочёл остаться в Мадриде. После этого клуб переключился на другие варианты, и, по мнению Майкла Оуэна, приобретение Рэшфорда, оцениваемого в 40 миллионов фунтов стерлингов, было бы гораздо более разумным шагом, чем покупка таких дорогих игроков, как Брэдли Барколя.

Футболист, соответствующий тактике «Арсенала»

Майкл Оуэн отметил, что Маркус Рэшфорд очень хорошо соответствует тактическим требованиям и стилю игры команды под руководством Микеля Артеты. Если стороны начнут переговоры, этот трансфер может стать выгодной сделкой для всех участников.

По словам Оуэна, «Арсеналу» нужен нападающий, способный действовать именно на левом фланге, и Рэшфорд может отлично справиться с этой задачей. Нет сомнений, что он быстро найдёт общий язык с новыми партнёрами и впишется в планы Артеты.

Будущее Маркуса Рэшфорда и неопределённость

Будущее футболиста на «Олд Траффорд» пока остаётся неопределённым. Он выступал за «Барселону» на правах аренды, однако каталонский клуб предпочёл приобрести вингера «Ньюкасла Юнайтед» Энтони Гордона, после чего испанский этап карьеры Рэшфорда завершился.

По данным Касино.орг, 28-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед» и готовится к следующим матчам лиги. Для опытного нападающего, выступавшего за сборную Англии на чемпионатах мира, поддержка главного тренера Майкла Кэррика имеет большое значение.

Очевидно, что опыт Рэшфорда в «Барселоне» положительно повлиял на его профессиональный рост. По мнению специалистов, Майкл Кэррик может стать ключевой фигурой в полном раскрытии потенциала футболиста, поэтому его будущее в «Манчестер Юнайтед» пока оценивается как совершенно неопределённое.