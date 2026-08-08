После ЧМ-2026 дверь в Европу открыта: Бехруз Каримов перешёл в «Лугано»!

·179·Спорт
После ЧМ-2026 дверь в Европу открыта: Бехруз Каримов перешёл в «Лугано»!

18-летний защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов сделал один из важнейших шагов в своей карьере. Футболист «Сурхона» подписал контракт со швейцарским клубом «Лугано», и теперь от перехода в Европу его отделяет только процесс оформления официальных документов.

Примечательно, что Каримов попал в поле зрения европейских клубов после своих выступлений на чемпионате мира 2026 года. Вскоре этот интерес превращается в конкретный трансфер.

И медосмотр, и контракт — в Ташкенте

Как сообщил журналист Нарзулла Сайдуллаев, Бехруз Каримов прошёл медицинское обследование для нового клуба в Ташкенте.

После этого стороны оформили контракт здесь же.

«Футболист прошёл медицинское обследование для нового клуба в Ташкенте и здесь же подписал контракт. Как только Бехруз получит швейцарскую рабочую визу, он вылетит в Лугано».

Таким образом, на данном этапе главный вопрос, которого ждёт Каримов, — получение визы, дающей право на работу в Швейцарии. Ожидается, что сразу после подготовки документов он присоединится к новой команде.

Швейцарское издание Контропиеде ещё 25 июля сообщало, что «Лугано» приобрёл 18-летнего узбекского правого защитника и что футболист подписал контракт.

Чемпионат мира стал витриной для Каримова

Хотя Бехрузу Каримову всего 18 лет, на чемпионате мира 2026 года он получил возможность выйти на большую сцену в составе национальной сборной Узбекистана.

Швейцарский источник отдельно отметил, что он начинал матчи против Португалии и Колумбии в основном составе.

После чемпионата мира интерес европейских клубов к молодому защитнику вырос. В предыдущих сообщениях также говорилось, что скауты клубов из Англии, Германии и Франции наблюдали за Каримовым.

В итоге первый серьёзный европейский шаг будет сделан через Швейцарию.

Почему «Лугано» — интересный вариант?

«Лугано» — не обычный средний клуб. Команда была основана в 1908 году и имеет богатую историю в швейцарском футболе.

Согласно официальной информации клуба, «Лугано»:

— трижды становился чемпионом Швейцарии;

— четыре раза завоёвывал Кубок страны;

— последнюю победу в кубке отпраздновал в 2022 году.

В сезоне 2025/26 команда завершила чемпионат Швейцарии на третьем месте и получила путёвку во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Для Каримова это означает не только новый чемпионат, но и возможность окунуться в атмосферу еврокубков.

Какого именно футболиста приобретает «Лугано»?

Основная позиция Каримова — правый защитник. При необходимости он также может сыграть правого полузащитника или левого защитника.

По данным Трансфермаркт, футболист родился 7 августа 2007 года, его рост составляет 180 сантиметров, а контракт с «Сурхоном» должен был действовать до конца 2027 года.

В современном футболе такие клубы, как «Лугано», требуют от флангового защитника не только надёжной игры в обороне, но и подключений к атакам на высокой скорости, участия в прессинге и уверенного обращения с мячом.

Возраст Каримова даёт ему большой запас времени для адаптации к требованиям европейского футбола.

Ещё один важный шаг для узбекского футбола

Трансфер Бехруза — это не только достижение отдельного футболиста, но и важная тенденция для узбекского футбола.

Молодой игрок получил шанс в национальной сборной, проявил себя на чемпионате мира и благодаря этому открыл дверь на европейский рынок.

Именно это особенно важно: Каримов отправляется в Европу не на закате карьеры, а в 18 лет. Если он получит регулярную игровую практику в «Лугано», следующие несколько лет могут стать решающим периодом в его карьере.

Теперь всё зависит от швейцарской рабочей визы. Как только документы будут готовы, ещё один молодой футболист национальной сборной Узбекистана откроет новую страницу в европейском чемпионате.

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Бехруз КаримовЛуганоУзбекистанТашкентСурхон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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