Лондонский «Арсенал» вынужден пересмотреть свои планы на трансферном рынке. После продления контракта с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором команда Микеля Артеты начала рассматривать другие варианты для усиления левого фланга. Как сообщает Метро.ко.ук, бывший нападающий клуба Джереми Алиадьер рекомендовал «канонирам» подписать Педро Нету, который является целью «Манчестер Сити», за 70 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, ранее «Арсенал» был готов сделать бразильскую звезду самым высокооплачиваемым футболистом Премьер-лиги после ухода Леандро Троссарда. Однако после неудачи этой попытки команда отказалась от других дорогостоящих трансферов, в том числе от борьбы за Брэдли Барколя. По мнению бывшего футболиста Джереми Алиадьера, после крупных расходов в последние сезоны клубу крайне важно сохранить финансовый баланс.

Финансовый баланс и разумный подход

В интервью Футбалл Беттинг Алиадьер подробно остановился на трансферной политике «Арсенала». По его словам, после крупных трат в последние трансферные окна клубу необходимо внимательно оценить своё финансовое положение. На фоне возможного перехода Бруну Гимарайнса и других расходов остаётся вопрос, насколько оправданно тратить 150 миллионов фунтов на нового вингера.

&лдкуо;Да, мы чемпионы и много заработали, но когда-нибудь нужно сохранять и финансовый баланс,&рдкуо; — подчеркнул Джереми Алиадьер. По его мнению, приобретение игрока «Челси» Педро Нету за 70 миллионов фунтов стерлингов может быть гораздо более разумным решением с финансовой точки зрения.

Возможности Педро Нету и конкуренция за место в составе

С момента перехода из «Вулверхэмптона» в «Челси» в августе 2024 года Педро Нету провёл 103 матча и забил 19 голов. Сейчас им также интересуется команда Пепа Гвардиолы. По словам бывшего нападающего, португальский вингер уже много лет выступает в Английской Премьер-лиге и хорошо знает этот турнир.

Также было отмечено, что «Арсенал» уже успел подписать Христоса Цолиса. Эксперт подчеркнул, что игрока, приобретённого за 40 миллионов, нельзя оставлять на скамейке запасных, и добавил, что клубу следует тщательно обдумать каждый вариант. «Челси» пока не намерен продавать своего футболиста, однако из-за необходимости сократить расширенный состав из 41 игрока до конца трансферного окна, вероятно, будет распространяться множество слухов.