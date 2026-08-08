Samsung ИСОКЭЛЛ ХПК: сенсор 200 MP, снимающий без склейки кадров

Южнокорейская компания Samsung официально представила новый сенсор ИСОКЭЛЛ ХПК разрешением 200 Мп, предназначенный для флагманских смартфонов. По данным иксбт.ком, это первая модель компании на базе архитектуры ДипПикс. Ожидается, что она значительно улучшит качество ХДР, цифрового зума, съёмки в тёмных условиях и видеозаписи на мобильных устройствах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Оптический формат новой матрицы составляет 1/1,3 дюйма, а размер каждого пикселя — 0,6 мкм. Максимальное разрешение снимков, получаемых с помощью ИСОКЭЛЛ ХПК, составляет 16 384 × 12 288 пикселей. Главная инновация сенсора — архитектура ДипПикс с технологией Фронт Дип Тренч Исолатион, которая значительно увеличивает объём заряда, собираемого каждым пикселем.

Технические возможности и преимущества новой архитектуры

По данным производителя, показатель Фулл Велл Капакитй вырос на 60 процентов по сравнению с сенсорами предыдущего поколения. Технология позволяет одновременно сохранять детали в светлых и тёмных участках изображения, снижать уровень шума и расширять динамический диапазон. Особенно заметны эти изменения в высококонтрастных сценах: при съёмке против солнца, яркого неба и ночных фонарей.

Кроме того, Samsung впервые для сенсоров такого типа внедрила однокадровый 16-битный режим ХДР. Матрица способна обеспечивать расширенный динамический диапазон с помощью всего одного снимка, без объединения нескольких кадров с разной экспозицией. Согласно заявлению компании, объём цветовой информации в этом режиме будет в четыре раза выше, чем у традиционных ХДР-решений.

Цифровой зум и профессиональная обработка

ИСОКЭЛЛ ХПК поддерживает режимы зума 1кс, 1,5кс, 2кс, 3кс и 4кс непосредственно на уровне матрицы.

В сенсоре применяются технология объединения пикселей Тетра2pixel и фазовый автофокус Супер КПД.

Технология Смарт-ИСО Pro ХДР обеспечивает высокое качество снимков.

Для профессиональной обработки предусмотрен вывод в формате РАВ с глубиной 10, 12, 14 и 16 бит.

Видеовозможности также соответствуют флагманскому уровню. ИСОКЭЛЛ ХПК поддерживает запись в формате 8К со скоростью 30 кадров/с и в формате 4К с частотой до 180 кадров/с. В разрешении Фулл ХД доступна сверхзамедленная съёмка со скоростью 360 кадров в секунду, однако в этом режиме автофокус отключается.

Пока Samsung официально не сообщила, какой смартфон первым получит новый сенсор ИСОКЭЛЛ ХПК. Эксперты предполагают, что его дебют состоится в сентябре в одном из китайских флагманов, в частности в моделях Oppo Финд Кс10 или Vivo Кс500. Не исключено также, что в будущем этот датчик установят во флагман Samsung Galaxy S27 Ultra.