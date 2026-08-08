Молодой талант Арсенала Луи Копли получил тяжелую травму

·56·Спорт
Молодой талант Арсенала Луи Копли получил тяжелую травму

Воспитанник академии Арсенала Луи Копли надолго выбыл из строя из-за разрыва передней крестообразной связки (АКЛ) колена. 19-летний полузащитник получил серьезную травму в товарищеском матче против Реал Бетис на стадионе «Авива» в Дублине и временно лишился возможности пробиться в основную команду под руководством главного тренера Микеля Артеты. Об этом Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, контрольный матч завершился поражением лондонского клуба со счетом 1:3. Молодой футболист вышел на поле в начале второго тайма на позиции правого защитника, однако вскоре получил травму и был вынужденно заменен. Медицинское обследование подтвердило серьезность повреждения.

Эмоциональные переживания и решительное заявление

Луи Копли обратился к болельщикам на своей странице в социальной сети, не скрывая тяжелых переживаний. Футболист написал: «Словами невозможно описать мое нынешнее состояние. В тот момент, когда сбылась моя мечта сыграть в предсезонных матчах за клуб, за который я болел с детства, узнать о разрыве АКЛ было невероятно тяжело». Несмотря на это, молодой талант пообещал не сдаваться перед трудностями и вернуться на поле еще сильнее.

Тяжелая травма пришлась на один из важнейших этапов карьеры футболиста. Во второй половине сезона Копли успешно выступал за Кроули Таун на правах аренды, а также был капитаном Арсенала У-21. В предыдущем товарищеском матче против Жироны он успел произвести положительное впечатление на тренерский штаб, сыграв на позиции правого защитника.

Планы на будущее и процесс восстановления

Руководство клуба рассматривало возможность вновь отправить футболиста в аренду для получения игрового опыта, однако из-за сложившейся ситуации эти планы временно приостановлены. Теперь Копли предстоят сложная операция и длительный этап реабилитации, из-за чего он пропустит значительную часть предстоящего сезона.

Медицинский штаб Арсенала предпримет все необходимые меры, чтобы полностью восстановить физическое состояние молодого футболиста и вернуть ему прежнюю спортивную форму. Эта неприятность стала серьезным испытанием для лондонского клуба и воспитанника академии «Хейл-Энд», замедлив его первые шаги в большом футболе.

АрсеналЛуи КоплиРеал БетисАПЛТравма
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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