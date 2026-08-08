На свадьбе сына Райхон Уласеновой

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На свадьбе сына Райхон Уласеновой

В доме известной актрисы Райхон Уласеновой состоялось радостное свадебное торжество. Свадьбу сына актрисы Азизбека и Азизахон отпраздновали 7 августа.

Среди кадров с торжества особое внимание привлекли моменты, на которых Райхон Уласенова танцует вальс с сыном. На кадрах актриса предстала в белом наряде, а её сын Азизбек — в чёрном костюме. Совместный танец матери и сына стал одним из самых трогательных моментов свадьбы.

Для Райхон Уласеновой женитьба сына стала радостным и волнительным днём. Во время торжества актриса пожелала сыну счастья и семейного благополучия.

Райхон УласеноваАзизбекАзизахон
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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