Скандал вокруг звезды сериала «Ералтı»: отец 17-летней актрисы подал жалобу

Согласно данным, приведённым в протоколе, отец Üнал Çифтчи сообщил, что его дочь Üлкю Хилал Çифтчи сотрудничает с компанией ОнТалент Менаджерлик. Он также заявил, что, просмотрев переписку в WhatsApp на мобильном телефоне дочери, выяснил: она состоит в отношениях с её коллегой по сериалу Хакан Çелеби, который на 10 лет старше неё.

Выразив недовольство ситуацией, отец Çифтчи заявил, что его брак с супругой продолжается, однако мать девушки безразлично отнеслась к произошедшему.

«Использовалась без моего согласия»

Üнал Çифтчи также подал жалобу в связи с трудовой деятельностью своей несовершеннолетней дочери. По его словам, в период актёрской деятельности дочери не было получено его согласие как её законного опекуна.

В связи с этим отец начал судебный процесс в отношении руководителя менеджерской компании Гозде Йıлмаз и актёра Хакан Çелеби.

Письменное заявление менеджерской компании

После того как эти обвинения за короткое время оказались в центре внимания турецкой прессы и шоу-бизнеса, менеджерская компания также выступила с заявлением.

В письменном заявлении компания сообщила, что все проекты, в которых Üлкю Хилал Çифтчи участвовала до настоящего времени, а также связанные с её актёрской деятельностью работы выполнялись с ведома и официального согласия её законного представителя. Тем самым компания опровергла утверждения отца.

В заявлении подчёркивается, что обсуждение в средствах массовой информации некоторых утверждений, касающихся личной жизни 17-летней актрисы, а также семейных вопросов является недопустимым.

Компания также отметила, что личная жизнь Üлкю Хилал Çифтчи, её личные права и «наилучшие интересы ребёнка» должны быть превыше любых споров и разногласий.

В заявлении СМИ и пользователей социальных сетей также попросили с осторожностью относиться к этому вопросу. Их попросили не распространять утверждения, которые могут повлиять на настоящее и будущее актрисы, а также удалить уже опубликованные материалы.

Компания также в очередной раз подчеркнула, что вся актёрская деятельность Üлкю Хилал Çифтчи до настоящего времени осуществлялась с ведома и согласия её законного представителя и в соответствии с действующим законодательством.

В заключение компания заявила, что сохраняет за собой законные права в связи с не соответствующими действительности утверждениями, выдвинутыми в её адрес. Вместе с тем компания сообщила, что и впредь будет считать приоритетной задачей защиту прав и профессионального будущего Üлкю Хилал Çифтчи.