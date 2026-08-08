Реал Мадрид отказался усиливать полузащиту в трансферное окно

По информации издания Фичаджес, «Реал Мадрид» официально отказался от идеи приобрести нового центрального полузащитника в летнее трансферное окно. После срыва трансфера Родри руководство клуба пришло к выводу, что нынешнего состава достаточно для борьбы на самом высоком уровне. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, столь резкая смена трансферной политики мадридского клуба основана на внутренних ресурсах команды и состоянии недавно присоединившихся футболистов. Руководство считает, что линия полузащиты уже полностью сформирована и все позиции закрыты.

Тактические изменения и план тренера

Уверенная игра Бернарду Силвы, перешедшего из «Манчестер Сити» на правах свободного агента, и Арды Гюлера на предсезонных сборах стала причиной прекращения трансферных поисков руководства. Поэтому клуб отказался от планов приобрести традиционного опорного полузащитника.

Как сообщает Goal.com, главный тренер Жозе Моуринью после того, как клуб не смог приобрести новых игроков летом, вынужден по-новому использовать свою любимую тактическую схему 4-2-3-1. Португальский специалист планирует опустить 31-летнего опытного Бернарду Силву в опорную зону и использовать его в паре с Орельеном Тчуамени.

Новые лидеры и линия атаки

Дальнейшие трансферные действия команды теперь зависят исключительно от возможных продаж Орельена Тчуамени или Эдуарду Камавинги. Кроме того, на фоне трансфера Яна Диоманде за 125 миллионов евро ожидается, что Феде Вальверде будет переведён на правый фланг или останется в запасе.

В атакующей полузащите Жозе Моуринью хочет возложить роль главного созидателя на 21-летнего турецкого таланта Арду Гюлера. Специалист требует от молодого футболиста выполнять функции, которые на прежнем этапе карьеры исполнял Месут Озиль.

Руководство клуба полностью уверено, что неустанная работоспособность Бернарду Силвы и уникальное видение поля Арды Гюлера будут создавать удобные возможности для таких звёзд, как Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе. Эти два технически сильных плеймейкера станут ключевой опорой в управлении темпом игры команды.