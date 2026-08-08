Новый вратарь в «Манчестер Сити»: Ксеронимо Рули направляется в Англию
Чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» близок к усилению своего состава опытным вратарём. Аргентинский голкипер клуба «Марселььььььь» Ксеронимо Рули в понедельник пройдёт медицинское обследование в Манчестере.
Об этом сообщил известный инсайдер и эксперт по английскому футболу Фабритсио Романо на своих страницах в социальных сетях.
Детали контракта и перспективная сделка
Согласно информации, после успешного прохождения медицинского обследования 32-летний аргентинский голкипер будет официально объявлен игроком «горожан».
Срок контракта: 2 года (до 2028 года);
Дополнительный пункт: возможность продления контракта ещё на 1 год по взаимному согласию сторон (в формате 2+1).
Ксеронимо Рули рассматривается в качестве достойного конкурента и сменщика вратаря «Сити» Эдерсона.
Победитель еврокубка с богатым опытом
Ксеронимо Рули считается одним из вратарей, накопивших большой опыт в ведущих чемпионатах Европы. За свою карьеру он защищал цвета ряда грандов и известных клубов:
«Реал Соседад» и «Вилярреал» (Испания) — в составе «Вилярреал» стал победителем Лиги Европы;
«Монпеле» и «Марселььььььь» (Франция);
«Аякс» (Нидерланды).
Кроме того, Рули в составе сборной Аргентины завоевал титулы чемпиона мира и обладателя Кубка Америки.
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