Чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» близок к усилению своего состава опытным вратарём. Аргентинский голкипер клуба «Марселььььььь» Ксеронимо Рули в понедельник пройдёт медицинское обследование в Манчестере.

Об этом сообщил известный инсайдер и эксперт по английскому футболу Фабритсио Романо на своих страницах в социальных сетях.

Детали контракта и перспективная сделка

Согласно информации, после успешного прохождения медицинского обследования 32-летний аргентинский голкипер будет официально объявлен игроком «горожан».

Срок контракта: 2 года (до 2028 года);

Дополнительный пункт: возможность продления контракта ещё на 1 год по взаимному согласию сторон (в формате 2+1).

Ксеронимо Рули рассматривается в качестве достойного конкурента и сменщика вратаря «Сити» Эдерсона.

Победитель еврокубка с богатым опытом

Ксеронимо Рули считается одним из вратарей, накопивших большой опыт в ведущих чемпионатах Европы. За свою карьеру он защищал цвета ряда грандов и известных клубов:

«Реал Соседад» и «Вилярреал» (Испания) — в составе «Вилярреал» стал победителем Лиги Европы;

«Монпеле» и «Марселььььььь» (Франция);

«Аякс» (Нидерланды).

Кроме того, Рули в составе сборной Аргентины завоевал титулы чемпиона мира и обладателя Кубка Америки.

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