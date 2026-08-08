Новая эра в уругвайском футболе: Диего Форлан стал главным тренером!

Легенда уругвайского футбола и бывший нападающий Диего Форлан сборной Уругвая занял должность главного тренера национальной сборной Уругвая.

Об этом пресс-служба Федерации футбола Уругвая (АУФ) сообщила на официальных страницах в социальных сетях.

Детали контракта и временный статус

Согласно решению руководства, Диего Форлан пока будет исполнять обязанности временного главного тренера. Кроме того, ему доверено руководить не только основной сборной, но и молодёжной командой У-20.

Срок контракта: до марта 2027 года;

Будущее: вопрос о том, останется ли Форлан главным тренером, будет окончательно решён после выборов руководства Федерации футбола Уругвая, которые состоятся весной следующего года.

Марсельььььььо Бьелса ушёл, легенда вернулась

Напомним, ранее сообщалось, что опытный специалист Марсельььььььо Бьелса покинул пост главного тренера сборной Уругвая.

Приход Диего Форлана, лучшего футболиста чемпионата мира 2010 года (обладателя «Золотого мяча»), к руководству сборной был встречен уругвайскими болельщиками с большим воодушевлением и надеждой.

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