Новая эра в уругвайском футболе: Диего Форлан стал главным тренером!

·54·Спорт
Новая эра в уругвайском футболе: Диего Форлан стал главным тренером!

Легенда уругвайского футбола и бывший нападающий Диего Форлан сборной Уругвая занял должность главного тренера национальной сборной Уругвая.

Об этом пресс-служба Федерации футбола Уругвая (АУФ) сообщила на официальных страницах в социальных сетях.

Детали контракта и временный статус

Согласно решению руководства, Диего Форлан пока будет исполнять обязанности временного главного тренера. Кроме того, ему доверено руководить не только основной сборной, но и молодёжной командой У-20.

  • Срок контракта: до марта 2027 года;

  • Будущее: вопрос о том, останется ли Форлан главным тренером, будет окончательно решён после выборов руководства Федерации футбола Уругвая, которые состоятся весной следующего года.

Марсельььььььо Бьелса ушёл, легенда вернулась

Напомним, ранее сообщалось, что опытный специалист Марсельььььььо Бьелса покинул пост главного тренера сборной Уругвая.

Приход Диего Форлана, лучшего футболиста чемпионата мира 2010 года (обладателя «Золотого мяча»), к руководству сборной был встречен уругвайскими болельщиками с большим воодушевлением и надеждой.

Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Диего ФорланУругвайМарселььььььо БьелсаАссоциация футбола УругваяTelegram
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»Милан завершил турне по Австралии тяжёлым поражением от «Челси»Сегодня, 19:14Ювентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матчаЮвентус проиграл в итальянском дерби: положительные и отрицательные моменты матчаСегодня, 19:14Как развивается ситуация вокруг трансфера Родри в Реал МадридКак развивается ситуация вокруг трансфера Родри в Реал МадридСегодня, 18:59У «Ювентуса» обострилась проблема с вратарёмУ «Ювентуса» обострилась проблема с вратарёмСегодня, 18:59Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?Новая зарплата Абдукодира Ҳусанова: 100 тысяч фунтов в неделю — сколько это в год?Сегодня, 18:54Ювентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матчаЮвентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матчаСегодня, 18:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)