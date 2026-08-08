В Китае создали специальное средство для вытирания слёз невест

В Китае придумали необычное средство для невест, которые плачут в день свадьбы. С помощью специальных длинных ватных палочек можно вытирать слёзы, не повреждая макияж.

Это приспособление быстро впитывает слёзы и не позволяет им стекать по лицу, портя макияж. Особенно полезным оно может оказаться для невест, которые, поддавшись эмоциям, плачут во время свадебной церемонии.

Это необычное решение также вызвало интерес в социальных сетях и стало поводом для различных шуток среди пользователей.