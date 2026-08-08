Трент Александер-Арнольд может стать новым Дэвидом Бекхэмом в составе Реала

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд может неожиданно изменить амплуа и перейти в центр поля. В интервью изданию Касинолйзе бывший футболист Фил Бардсли предположил, что главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью сможет раскрыть скрытый потенциал англичанина, использовав его в полузащите по примеру легендарного Дэвида Бекхэма. Об этом сообщает Goal.com.

По мнению экспертов, отдельные недостатки Александера-Арнольда в обороне не должны затмевать его атакующие и созидательные качества. Особенно наличие в составе Реала таких быстрых нападающих, как Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, позволит эффективно использовать передачи английского футболиста.

Новые задачи в центре поля

Фил Бардсли отметил, что идея перевести Трента Александера-Арнольда с позиции традиционного правого защитника на правый фланг полузащиты может оправдать себя. Это даст ему больше свободы на поле и позволит управлять атаками команды благодаря его уникальным передачам и видению игры.

В свое время Дэвид Бекхэм выполнял в составе Реала именно такие созидательные функции, снабжая партнеров удобными передачами. Ожидается, что и сейчас подобное тактическое изменение привнесет дополнительное разнообразие в игру мадридского клуба.

Первые впечатления от работы с Моуринью

Сейчас футболист усердно тренируется под руководством Жозе Моуринью на предсезонном сборе, который проходит на базе «Вальдебебас». Двухразовые тренировки и подготовка в условиях жаркой погоды требуют от игрока высокого уровня физической готовности.

В интервью официальным каналам клуба Трент Александер-Арнольд рассказал об этом процессе: &лакуо;Все хорошо, только погода жаркая, а тренировки проходят очень интенсивно. Именно этого мы и ожидали от предсезонного сбора&ракуо;.

Также футболист особо подчеркнул, что для него большая честь работать с опытным специалистом: &лакуо;Работать с Жозе Моуринью просто потрясающе. Я всегда восхищался этим тренером. Я несколько раз играл против него, а теперь работать с его тренерским штабом — огромное удовольствие для меня&ракуо;.