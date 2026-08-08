Фенербахче лидирует в борьбе за трансфер Александра Сёрлота

С приближением летнего трансферного окна европейские клубы начали работу над усилением своих составов. Как сообщает Goal.com, турецкий клуб «Фенербахче» стал явным лидером в борьбе за нападающего «Атлетико Мадрид» Александра Сёрлота. Стамбульский гранд намерен усилить линию атаки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По имеющейся информации, руководство «Рохибланкос» оценило трансфер норвежского футболиста в 40 миллионов евро. Сообщается, что сейчас турецкий клуб способен выполнить это финансовое требование. Александр Сёрлот перешёл из «Вильярреала» в мадридский клуб в августе 2024 года, а его действующий контракт рассчитан до июня 2028 года.

План «Атлетико Мадрид» и фактор Душана Влаховича

Для мадридцев этот трансфер станет важным шагом на пути к обеспечению финансовой стабильности и высвобождению средств в зарплатном бюджете. По данным Маттео Моретто и беИН Спортс, клуб хочет использовать доходы и ресурсы от продажи Сёрлота, чтобы приобрести нового нападающего. В частности, такая трансферная стратегия позволит команде Диего Симеоне открыть путь к подписанию Душана Влаховича на правах свободного агента.

Контракт Душана Влаховича с «Ювентусом» истекает в конце июня. После этого ожидается, что нападающий присоединится к мадридскому клубу. Уход Сёрлота изменит динамику атаки «Атлетико», поскольку команда лишится физически мощного центрального нападающего, активно участвующего в верховых единоборствах.

Этап переговоров и цели сторон

В настоящее время оба клуба ведут переговоры о порядке выплаты трансферной суммы и дополнительных бонусах, предусмотренных контрактом. Хотя официальное предложение, полностью покрывающее запрошенную «Атлетико» сумму, ещё не направлено, диалог между сторонами продолжается активно.

Ожидается, что для «Фенербахче» Сёрлот станет главным оружием в атаке на пути к высоким целям во внутреннем чемпионате и еврокубках. Успешное завершение трансфера станет главным катализатором, который ускорит процесс перехода Влаховича в «Атлетико».